En Tamaulipas discriminan a pareja homoparental y les niegan registro a sus bebés

La Oficialía Primera del Registro Civil de Tampico, Tamaulipas, negó el registro de dos bebés de una familia homoparental pese a que hay una orden de un juez federal; las denunciantes aseguran que están sufriendo discriminación.

Fue la señora Selene Rodríguez, quien habló para los medios de comunicación de la situación que enfrentan desde hace más de año y medio pese a contar con la orden de un juez. Aseguraron que el personal de la mencionada dependencia no quiere hacer el registro de los cuates ante las autoridades locales.

Defensores de los derechos humanos anunciaron que habrá protestas en las oficinas localizadas en Tampico Foto: Especial

“Aquí ha sido por ignorancia, no lo saben hacer, y alegan de que la juez no específica bien, cuando el juez es muy claro e indica que nos entreguen los registros de ambos bebés, con el orden de los apellidos que procede. La primera negación fue hace más de un año, volvimos a meter amparos y nos indicaron que tenemos el papel, lo hicimos llegar y pues indican que no, que por el orden de los apellidos”, declaró una de las madres de los bebés.

"El problema que tenemos aquí es que nosotros somos dos madres, estamos casadas, tuvimos dos bebés, actualmente tienen 2 años de los cuales hemos tramitado el registro y reconocimiento para que ambos puedan tener los dos apellidos, desafortunadamente hemos hecho varios amparos, hemos ido con el juez, ya nos entregaron la sentencia dos veces”, añadió en entrevista para los medios de comunicación.

Ya hay varias quejas para la Oficialía Primera del Registro Civil de Tampico

Las quejas contra esta oficina cada vez aumentan, incluso actualmente no cuenta con una persona a su cargo, los usuarios aseguran que hay maltrato, la falta de humanidad y la falta de material son los principales problemas que una persona se enfrenta.

Hay que señalar que defensores de los derechos humanos anunciaron que habrá protestas en estas oficinas ubicadas en la zona centro de Tampico.

