Roxana hizo historia en Tampico: es la primera maestra con cambio de identidad

Roxana Martínez Moreno, es la primera maestra en Tampico, Tamaulipas, que se cambia de identidad, quien desde hace varios años da clases de inglés en una primaria de la ciudad porteña. Para hacer este proceso se tuvo que ampararse ante el poder judicial. Le llevó un mes, pero la burocracia es lo agotador, ya que hay personal en las dependencias que no están capacitados.

"Me amparé ante el poder judicial, me llevó un mes, metimos la documentación en agosto, es de mucha burocracia, si dejaba de ir tarda más, la gente de la oficialía desconoce el tema y eso tarda más. La burocracia que yo me topé fue Hacienda, Registro civil, en el INE sabían del tema, todo bien con ellos", comentó.