Costoso, terminar con T-MEC: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que sería más costoso para México y Estados Unidos terminar con el tratado comercial T-MEC porque aumentarían los precios de los productos, “es mejor estar juntos, competimos mejor frente a otras regiones del mundo, que separarnos”.

Lo anterior luego de que Peter Navarro, consejero principal de Comercio y Manufacturas de la Casa Blanca, declaró que el T-MEC no está funcionando para su país. La titular del Ejecutivo Federal señaló que el gobierno de Donald Trump busca reducir el déficit comercial, pero sin el tratado comercial sería muy costoso.

“Lo que hay que ver es cómo reducimos ese déficit, pero sin desintegrar nuestras economías, porque va a ser muy costoso para ambos pueblos. Va a ser costoso para Estados Unidos por aumento de los precios, costoso aquí si al final se dejan de producir cosas aquí, se van a Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros en todas las mesas de trabajo hemos planteado es, es mejor estar juntos, competimos mejor frente a otras regiones del mundo, que separarnos”, enfatizó.

Dijo que al igual que Estados Unidos, México busca aumentar su producción y por ello se lanzó el Plan México para fortalecer la economía.

“Entendemos que ellos quieran reducir el déficit que tienen en su balanza comercial, porque están importando muchísimo. Entonces, está más allá de si las tarifas van a resolver o no van a resolver, pero, finalmente, ellos están buscando el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos”, aseveró,

La presidenta explicó que México no tiene un déficit comercial como su vecino del norte, “nosotros no tenemos déficit, prácticamente estamos en cero, exportamos lo mismo que importamos”. “La pregunta es cómo lo hacemos. ¿Lo hacemos juntos o lo hacemos separados? Y la respuesta es, hay que seguir haciéndolo juntos, porque tenemos una economía muy integrada”, afirmó.

Por ello argumentó, que con la imposición de aranceles aumentan los precios de lo que se fabrica. “Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos a Estados Unidos? Di el dato el otro día, que creo que es del Instituto Peterson, si mal no me equivoco. No sé por qué dan el número así, pero por cada 131 empleos que se generan en México de una empresa estadounidense que invierte en nuestro país, en Estados Unidos se generan 333. ¿Qué virtud tiene? Pues que se generan empleos en los dos países”, añadió.