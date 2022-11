VIDEO | Profesor de la UAEH pone a rezar de rodillas a estudiante y causa polémica en redes

Mediante un video difundido en redes sociales, estudiantes del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) denunciaron a uno de sus profesores por supuestamente intentar corregirlos con castigos que atentan con el estatus laico de la institución.

En la grabación que ya circula en la web, alumnos se quejan de que el docente los obliga a rezar y no conforme con eso, los estudiantes tienen que hacerlo de rodillas. Así quedó documentado en el clip de apenas unos segundos donde se observa que un joven coloca en cuclillas frente al profesor, junta sus manos y comienza a rezar el 'Padre Nuestro', mientras el maestro lo observa.

Fueron universitarios de la licenciatura en Ciencias de la Educación, quienes exhibieron la conducta del docente identificado como Ricardo B.S. La denuncia fue hecha mediante la página Movimiento Estudiantil 60-4, de la red social de Facebook donde alumnos acusaron que han sido víctimas de castigos similares que pone el docente.

"Ricardo Bernal Sáenz da clases en la Licenciatura de Ciencias de la Educación, es una persona que no enseña solo le gusta intimidar y humillar a los estudiantes. Nos hemos quejado en coordinación pero pareciera que no le llaman la atención porque no hay cambios, esta es solo una de las tantas situaciones desagradables que ha generado en el salón”, dice junto a la queja.

Hasta el momento la UAEH no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en los comentarios expresados en la publicación que ya se ha viralizado las opiniones son diversas.

"Lo sacan de contexto"

En la denuncia también hubo quien defendió el comportamiento del profesor asegurando que en el video sacan de contexto el verdadero comportamiento del académico, ya que si bien es uno de los docentes más exigentes y estrictos de las asignaturas, un internauta argumentó que también es uno de los más preparados por lo que reiteró que nunca obliga a los jóvenes.

"Sacan de contexto al publicar una nota para atacar al profesor. Sí es cierto que el profesor es de los más estrictos y severos en cuanto a su metodología para enseñar y evaluar dentro de la licenciatura, específicamente en las asignaturas que imparte. Pero para qué publicar un vídeo, en el que, evidentemente se muestra a un alumno haciéndole panchos. Es totalmente fuera de lugar y las autoridades del instituto, incluso las de la universidad deberían hacer caso omiso a esto tipo de situaciones".

