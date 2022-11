Estudiante de UAM-X desapareció por 7 horas: regresó con fractura craneal y sin recordar nada

Ameyalli Arias, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM), desapareció por más de siete horas y regresó a su casa con golpes, trauma craneoencefálico, fractura craneal y sin recordar nada de lo que le pasó. Los familiares de la joven compartieron su caso a través de redes sociales, donde también aseveraron que ya acudieron a la Fiscalía capitalina y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaun, para pedir que las autoridades investiguen lo ocurrido.

El caso fue difundido a través de la cuenta de Twitter de la hermana de la víctima. La joven, llamada Fernanda, compartió que Ameyalli Arias estuvo desaparecida por más de siete horas; además, la internauta compartió fotografías en las que se denuncia la negativa de policías capitalinos a investigar los hechos, con el argumento de que la familia tenía que esperar 72 horas para poder iniciar una investigación por desaparición.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con Fernanda, el pasado jueves 3 de noviembre, Ameyalli salió de la UAM-Xochimilco aproximadamente a las cinco de la tarde y para dirigirse a su casa abordó un transporte público que regularmente la deja en el Metro General Anaya; no obstante, en ese momento la familia perdió comunicación con la estudiante, su teléfono celular estaba apagado y les fue imposible comunicarse con la joven entre las 5 de la tarde y las 12 de la noche.

Posteriormente, luego de medianoche, Ameyalli regresó a su domicilio golpeada y sin recordar nada de lo que le había pasado. "Mi hermana apareció en mi domicilio sola, llena de sangre, sin saber que había pasado y con un traumatismo en la cabeza...", escribió Fernanda en su cuenta de Twitter, donde también detalló que las autoridades del Metro de la CDMX se negaron a compartir las grabaciones de sus cámaras de seguridad.

La estudiante regresó a su casa con golpes y llena de sangre. Foto: @FeeraRiiass

Fernanda aseguró que su hermana despertó en el Metro Cuatro Caminos, con la ropa ensangrentada y sin saber en qué momento ingresó a la Línea 2 del Metro. "Le estamos practicando todos los estudios correspondientes, y actualmente la ingresamos a traumatología por lesiones en el cráneo y hemorragias internas", agregó la joven.

Tras la difusión del caso, la Fiscalía capitalina, el Metro, Policía local y la UAM-Xochimilco se han comprometido a dar seguimiento a los hechos, mientras que la familia de Ameyalli ya presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público agregando que la estudiante no desapareció de forma voluntaria. "Quiero aclarar que la ausencia de mi hermana no fue voluntaria, a ella la golpearon y no se que más cosas le hicieron porque estuvo desaparecida 7 horas o más. Tiene golpes en el cuerpo e intentaron matarla", sentenció Fernanda en su cuenta de Twitter.

SIGUE LEYENDO

Estudiante de la UAM que fue encontrado muerto lo trasladó una ambulancia que nunca llegó al hospital

Caso Ariadna Fernanda: quién es quién en el feminicidio de la joven en CDMX

Desaparece maestra en Ecatepec: Mónica Citlalli salió a trabajar y nunca volvió, hay conmoción y enojo