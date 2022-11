Caso Ariadna Fernanda: quién es quién en el feminicidio de la joven en CDMX

El caso de Ariadna Fernanda López Díaz sigue dando de qué hablar en la esfera pública, ya que este lunes 7 de noviembre la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum reveló imágenes inéditas donde se aprecia como un hombre identificado como Rautel "N" está cargando un cuerpo inerte para después subirlo a una camioneta.

De igual forma, la mandataria capitalina acusó a la Fiscalía de Morelos de intentar ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda López por “presuntos vínculos” con el hombre señalado del feminicidio, Rautel ‘N’, que se entregó este lunes ante las autoridades en el Estado de Nuevo León.

Hasta el momento se desconoce que tipo de vínculos podría tener el sujeto identificado como Rautel "N" con autoridades morelenses, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya se encuentra investigando. “Queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio”, sentenció.

En las pantallas del edificio de gobierno capitalino, se mostró un paso a paso de las investigaciones que ha realizado la FGJCDMX, desde que una pareja de ciclistas localizó el cuerpo sin vida de Ariadna Fernanda en una curva de la carretera conocida como "La Pera" en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos.

¿Quién es quién en el caso de Ariadna?

Ariadna Fernanda López Díaz

“Ari”, como le decían de cariño sus amigos, era madre un niño de 7 años y trabajaba en un establecimiento de la CDMX identificado como Sixtie´s Bar. El sábado 5 de noviembre fue despedida por su familiares y allegados en el panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía CDMX, la joven asistió con unos amigos el pasado 30 de octubre a un restaurante de la Ciudad de México. Cabe señalar que esas mismas personas con las que tuvo contacto fueron las que también la habrían visto morir. Incluso, acudieron al velorio de la joven declarando ante medios desconocer cómo ocurrió la tragedia.

Ella fue localizada sin vida un par de días después en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y la Fiscalía de Morelos inició las primeras indagatorias, sin embargo, aún quedan cabos sueltos, pues las versiones de las autoridades no coinciden en algunos puntos con lo señalado por los amigos de Ariadna.

La joven tenía un hijo de 7 años y su flor favorita era el girasol

Foto: Especial

Vanessa "N"

Este domingo 6 de noviembre fue detenida Vanessa "N" en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, por su implicación en el feminicidio de la joven. Además, ya se encuentra en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla a disposición de las autoridades, quienes se encargarán de su situación jurídica.

Vanessa “N” tiene 20 años de edad y fue identificada como la novia del hombre que habita el departamento donde Ariadna Fernanda habría ido luego de acudir con más amigos a un bar de la colonia Condesa en la CDMX; sitio en el que presuntamente fue vista por última vez con vida la víctima

De acuerdo con las autoridades, es vinculada como coautora material del homicidio de Ariadna Fernanda, ya que las pesquisas señalaron que estaba presente en el momento cuando la víctima perdió la vida dentro del hogar de su pareja ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras encontrar sin vida a Ariadna Fernanda, el miércoles 2 de noviembre, tanto Rautel y Vanessa fueron a rendir su declaración al estado de Morelos donde el hombre mencionó: "Si hubiera hecho las cosas un poco mejor ella estaría con vida, las cosas serían muy distintas. Sin embargo, nuestro estado etílico no fue lo mejor”.

Vanessa fue detenida en Ecatepec y con prisión preventiva

Foto: Especial

Rautel "N"

Rautel "N", quien se identificó como empresario de logística y aduanas, indicó que su novia fue quien invitó a Ariadna Fernanda para que los acompañara: “Mi novia fue quien la invitó al bar, ahí empezó todo, por una historia que subió mi novia, prácticamente fue ‘¿dónde están?’ y la invitó”, aseguró el hombre.

Las declaraciones las hizo al ser entrevistado por los medios de comunicación cuando acudió a la agencia funeraria Grossman ubicada en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se llevaban a cabo las exequias de Ariadna Fernanda. En el lugar también fue vista Vanessa quien acompañó a su pareja, pero no quiso hablar ante los medios.

El sujeto fue señalado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de aparecer en un video donde se le aprecia cargando el cuerpo inerte de Ariadna Fernanda y posteriormente llevarla a una camioneta.

Rautel aseguró que Ariadna Fernanda era su amiga, pero tenía una relación más cercana con su novia Vanessa, ya que ambas se conocieron antes al trabajar en el bar de la colonia Condesa. El caso sigue abierto y avanzan las pesquisas como lo dio a conocer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Rautel "N", quien se identificó como empresario de logística y aduanas

Foto: Especial

Sara Inés Martínez y Natalia Armendariz

Ambas jóvenes se identificaron como amigas de Ariadna y acudieron a su velorio el pasado jueves 3 de noviembre, donde desmintieron que la víctima haya salido de un bar o subido a un taxi para llegar a su destino. Incluso, criticaron las acciones de los amigos con los que estaba, ya que ninguno mostró interés en buscarla durante su lapso de desaparición.

"No me parece congruente, que los supuestos amigos que estuvieron con ella, no se preocuparan por buscarla o brindar información de su paradero, así como está la situación yo trato de que mis amigas lleguen con bien a su destino", declaró Sara.

Sara recibió un mensaje donde le indicaba que estaba en el restaurante Fischer's de la colonia Roma. "Yo le llamé de regreso para saber si quería que pasara por ella o algo, sin ningún problema, al final de cuentas amigas siempre. No recibí respuesta y después de eso ella subió historias en la casa de un amigo y yo supuse que estaba bien ‘está en su fiesta, por eso no me contesta’”, aseguró.

Las amigas de Ari piden justicia y que el caso no quede impune

Foto: Especial

Uriel Carmona

Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, dijo en conferencia de prensa que la muerte de Ariadna había sido por broncoaspiración etílica y aseguraron que su cuerpo "no presentaba huellas de violencia o abuso", por lo que hasta el momento descartaban el móvil de feminicidio, versión que rechazan amigas de la víctima, ya que en las fotografías que difundieron los ciclistas que la hayaron se apreciaban golpes en rostro y brazos.

Asimismo, se descartó la presencia de drogas y de acuerdo con los estudios forenses, la cantidad de alcohol en la sangre en el cuerpo de la joven superó seis veces lo normal. Cabe destacar que tampoco se encontraron rastros de abuso sexual.

Carmano no ha declarado nada tras lo revelado por Sheinbaum

Foto: Especial

Sobre las lesiones, Ariadna presentó pequeños hematomas en ambos antebrazos y piernas en tanto, se dio a conocer el tiempo que llevaba sin vida la joven, a lo que el Fiscal General señaló: "Cuando menos tenía un periodo de un día de fallecida al momento de la intervención del legista".

Por su parte, funcionarios del Servicio Médico Forense señalaron que Ariadna no pudo vomitar debido a que su tráquea estaba conteniendo el líquido de los alimentos que había ingerido, pero al verse disminuido el reflejo nauseoso debido a la cantidad de alcohol en su sangre, el contenido de su estómago se fue hacia las vías respiratorias, el oxígeno en su cuerpo disminuyó y se asfixió.

