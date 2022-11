FOTOS: reconstrucción cuadro por cuadro de los último minutos de Ariadna Fernanda

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha acusado a la Fiscalía de Morelos de intentar ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda López por “presuntos vínculos” con el hombre señalado del feminicidio, Rautel ‘N’, que se entregó este lunes ante las autoridades en el Estado de Nuevo León.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina mostró una serie de imágenes donde se observan los últimos momentos con vida de la joven "Ari", como la conocían de cariño sus amigos y familiares. De igual forma, señaló que hasta el momento se desconoce que tipo de vínculos tendría Rautel "N" con las autoridades morelenses, sin embargo, ya se le solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que investigue.

Sheinbaum declaró que tuvo la autorización de la fiscalía para revelar las imágenes ante los medios, pues aseguró que durante su administración habrá cero impunidad en temas de feminicidio. “Queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio”, sentenció.

Imágenes del encuentro que tuvo Ariadna con unos amigos en Fisher´s

Foto: Especial

En las pantallas del edificio de gobierno capitalino, se mostró un paso a paso de las investigaciones que ha realizado la FGJCDMX, desde que una pareja de ciclistas localizó el cuerpo sin vida de Ariadna Fernanda en una curva de la carretera conocida como "La Pera" en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos.

El pasado 30 de octubre, alrededor de las 18:04 horas, se observó con vida a la joven en un restaurante de la Ciudad de México conocido como Fisher´s, de la colonia Roma. Posteriormente, a las 19:07 horas, se aprecia como salen de un elevador del edificio de departamentos de Campeche 175.

La joven habría acudido con unos amigos al Fisher´s de la colonia Roma

Foto: Especial

Lo que siguió a continuación fue inédito, ya que la jefa Claudia Sheinbaum reveló una fotografía donde se muestra a un hombre, presuntamente Rautel "N" cargando el cuerpo inerte de Ariadna Fernanda. Las nuevas pruebas fueron entregadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía de la CDMX, quienes recibieron órdenes de indagar más en el caso.

Cabe señalar que esas mismas personas con las que tuvo contacto fueron las que también la habrían visto morir. Incluso, acudieron al velorio de la joven declarando ante medios desconocer cómo ocurrió la tragedia. Ella fue localizada sin vida un par de días después en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos.

Imágenes de la reunión de Ari con sus amigos en Fisher´s

Foto: Especial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y la Fiscalía de Morelos inició las primeras indagatorias, sin embargo, aún quedan cabos sueltos, pues las versiones de las autoridades no coinciden en algunos puntos con lo señalado por los amigos de Ariadna.

También se aprecia saliendo de un elevador del departamento de Campeche

Foto: Especial

A partir de ahí, la versiones comienzan a ser confusas. Una de las amigas de Ariadna, identificada como Sara, declaró a medios que la última ubicación de la víctima desde su celular marca un departamento de la colonia Condesa. No hay certeza de que "Ari", como también la conocían, haya subido a un taxi o automóvil de aplicación, como inicialmente se manejó. Tiempo después, a los dos días, la joven fue localizada sin vida en el estado de Morelos gracias a unos ciclistas que la encontraron. Gracias a los tatuajes que presentaba lograron tener su identidad.

"No me parece congruente, que los supuestos amigos que estuvieron con ella, no se preocuparan por buscarla o brindar información de su paradero, así como está la situación yo trato de que mis amigas lleguen con bien a su destino", declaró Sara