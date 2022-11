¿Qué está pasando en la Monumental Plaza de Toros México? Suspendieron la temporada 2022-2023

La administración de la Plaza de Toros México dio una dura noticia para los seguidores de la tauromaquia al anunciar que la temporada 2022-2023 quedó suspendida pese a haber ejercido sus derechos y todos los recursos legales a su alcance para defender a la tauromaquia, señaló a través de un comunicado.

Defensores de la “fiesta brava” como la torera Hilda Tenorio Patiño, aseguró para el Heraldo Digital que es importante conocer la historia de la fiesta de los toros para entenderla, por ello afirmó que la actitud de los antitaurinos se debe al desconocimiento y además, porque no les interesa saber el contexto de la corrida de toros por la crianza del toro de lidia que implica tanto beneficios ecológicos y de su especie, además del económico.

"Por eso yo entiendo a los antitaurinos, no conocen la fiesta de los toros y ni les interesa conocerla y por eso la atacan, porque no la conocen, si la conocieran entenderían el por qué y no digo que estemos ligados a que les vaya a gustar, pero entenderían que es algo necesario", sostuvo Hilda Tenorio.

Sin embargo, activistas como la doctora en bioética y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Beatriz Vanda Cantón, afirmó para este portal que aunque los taurinos defienden su pasión por las corridas de toros al asegurar que los toros de lidia no sienten dolor, situación que carece de sustento científico, dijo, lo cierto es que la fiesta brava se considera como una forma de tortura animal.

Explicó que las corridas de toros son una forma de normalizar la violencia "además de lo perverso, es disfrazarlo de arte. Es no ver lo que realmente está pasando. La perversidad está detrás de ese sufrimiento de los animales y a veces el objetivo es acabar con sus vidas. Es una forma de normalizar la violencia, de normalizar la apropiación de los cuerpos de otros, de la vida de otros para disfrute de terceros", aseveró.

¿Por qué suspendieron las corridas de toros en la CDMX?

Desde el pasado 10 de junio, el juez Jonathan Bass concedió de forma indefinida la suspensión de la fiesta brava tras un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa que argumentó que considera que hay un “trato degradante” a los toros, ya que viola el derecho a un medio ambiente sano.

El juez indicó que la decisión beneficia a toda la sociedad: “La concesión de la suspensión definitiva no vulneraría el orden público ni afectaría el interés social sino que, por lo contrario, permitiría que las autoridades ejercieran sus facultades legales para evitar la contravención al derecho a un medio ambiente sano que ocasiona la muerte injustificada, los tratos crueles y los sufrimientos innecesarios de los toros de lidia”, dicta el documento de la resolución.

En ese sentido, la empresa Tauro Plaza México indicó que "no será posible celebrar la Temporada Grande 2022 -2023 en cumplimiento de las resoluciones judiciales que se han dictado", y además señaló que tampoco se realizará la renovación de los derechos de apartado por lo que se mantendrán vigentes los derechos emitidos para la Temporada Grande 2019 -2020.

Por lo anterior, reiteró su compromiso para seguir insistiendo en revertir la resoluciones que le impiden reanudar las corridas de toros "no descansará hasta lograr un resultado favorable para la tauromaquia".

No obstante, el extorero y director de la Organización Tauromaquia Mexicana, José Saborit, difiere con el maltrato animal del que se acusa a las corridas de toros. "De los animales que son utilizados como alimentos, el toro y en especial el toro de lidia, es el que mejor vida tiene. El toro vive en hectáreas de pasto, con una alimentación muy saludable y tiene cuatro años de vida maravillosa. Es como si fuera un atleta de alto rendimiento", afirmó en entrevista con el Heraldo Digital.

