Los antitaurinos no conocen la fiesta de los toros y ni les interesa conocerla: Hilda Tenorio

En medio del debate en torno a la prohibición de las corridas de toros en la capital del país, una de las máximas representantes de la fiesta taurina, Hilda Tenorio, habló acerca de su carrera, de la fiesta brava y de los argumentos que exponen tanto las taurinos como los antitaurinos. En entrevista con El Heraldo de México, la torera y abogada mexicana también comentó acerca de los planes que tiene a futuro y que la traerán de regreso al escenario taurino.

En momentos en que el debate entre unos y otros sigue vigente en México, Hilda, de 36 años, aseguró que conocer la fiesta de los toros es importante para entenderla y recordó cómo a las 13 años decidió comenzar a tomar clases acerca de la fiesta brava, en una época en que su pasión por los toros ya había iniciado: "No tienes que aprender nada más la técnica, tienes que aprender el por qué de la fiesta de los toros, y empiezas a estudiar toda la historia, todo lo que conlleva y hasta que no lo conocí comencé a amar la fiesta de los toros", declaró.

La torera, quien nació en Michoacán en 1986, indicó que es por eso que los antitaurinos mantienen su postura de prohibir las corridas de toros, ya que no les interesa conocer más a profundidad acerca de esta profesión: "Por eso yo entiendo a los antitaurinos, no conocen la fiesta de los toros y ni les interesa conocerla y por eso la atacan, porque no la conocen, si la conocieran entenderían el por qué y no digo que estemos ligados a que les vaya a gustar, pero entenderían que es algo necesario", destacó.

"La sociedad tiene una obligación ética-moral de preservar el mayor número de especies"

Hilda Tenorio explicó que hay muchas razones para mantener la fiesta brava, sobre todo más allá de los argumento económicos, algo que es hasta cierto punto evidente, y una de ellas es el preservar la raza del toro de lidia: "Son muchas razones a favor de los toros, la mayoría de los taurinos te van a decir el factor económico pero eso es algo que no me gusta tanto tocar. Pero es necesario porque como seres humanos, civilizados y estudiados tenemos una obligación ética-moral de preservar el mayor número de razas, especies, con las que interactuamos. Y con esta biodiversidad no me estoy limitando nada más a especies animales, también a flora. Pero con el toro de lidia, es un animal salvaje y violento por naturaleza y no puede cohabitar con el ser humano, entonces para poderlo criar es necesario terrenos muy extensos, que estén lejos de la inclusión del hombre".

Hilda Tenorio durante una corrida de la temporada grande en la Plaza de Toros. FOTO: Cuartoscuro

Tenorio indicó que criar a los toros de lidia también tiene beneficios ecológicos además que se protegen más especies animales: "El toro de lidia es un animal salvaje y violento por naturaleza, es territorial y defiende su territorio, entonces al defenderlo eso también permite que se críen otras especies, en el caso de venados, el gato montés, otras especies que pueden cohabitar con el toro de lidia y que están viviendo ahí. Un día escuché hablar a un ganadero que decía que por cada hectárea él contaba con 8 o 10 cabezas de ganado. Son hectáreas de pastizales que son pulmones para el planeta", destacó.

"Si no existiera la fiesta de los toros, ¿qué ganadero va a criar toro de lidia?", se cuestionó la torera: "porque el toro de lidia no lo puedes dejar por ahí pastando si no te va a generar nada, ya si hablamos del tema económico. Sí genera una ganancia pero digamos que es mínima para lo que se cría. Entonces ¿para qué es necesaria la fiesta de los toros? precisamente para que exista la raza de toros de lidia. Sirve para que exsitan también los pulmones del planeta, lugares llenos de arboles, de pastizales, de encinos, cedros. Eso sin tocar el tema económico, de lo que genera de ganancia una corrida de toros", enfatizó Hilda.

Antitaurinos deben ver y conocer cómo viven los toros: Hilda Tenorio

En la entrevista Hilda Tenorio envió un mensaje a aquellas personas que se consideran antitaurinas al asegurar que deben informarse más sobre la fiesta brava, que conozcan más acerca de cómo viven los toros de lidia: "Les diría a los antitaurinos que se informen, que lo vean con sus propios ojos y no nada más en la plaza, que vayan a ver cómo viven los toros de lidia. Y si tienen la oportunidad de ver desde que nace (el toro) hasta que a va la plaza. Es importante también que sepan que un toro de lidia solo puede ser toreado una vez en su ida, después aprenden y ya no se pueden torear"; explicó.

Tenorio comenzó su profesión de torera en el año 2001. FOTO: Cuartoscuro

La torera destacó además que incluso la carne del animal es saludable: "También la carne del toro de lidia se aprovecha, se consume y puedo decir que es la carne verdaderamente orgánica porque es un animal que ha sido criado sin anabólicos con los mejores alimentos que hay en la naturaleza. Que se informen todos los antitaurinos de la barbaridad que están intentando hacer, acabar con el toro de lidia y con esas todas zonas verdes", comentó Hilda.

"Los políticos quieren votos fáciles"

Ante la propuesta legislativa de prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, Hilda Tenorio aseguró que este se ha convertido solo en un recurso que utilizan los políticos para ganar votos: "Cualquier político que quiere un voto fácil no tiene una capacidad e imaginación más fuerte que prohibir la fiesta de los toros, y sabe que hay más gente ignorante que él. (...) nuestros dirigentes no ven para lo que se les eligió: que es por un bien para la sociedad. Están legislando para cosas que no tienen nada que ver", apuntó.

En mayo de 2019 Tenorio sufrió una cornada que la llevó a enfrentar un largo proceso de recuperación. FOTO: Cuartoscuro

Hilda Tenorio destacó la fuerte conexión que existe entre la fiesta brava y la colectividad social: "La fiesta de los toros está muy ligada a todo lo que hacemos en sociedad, desde que empezó la religión estaba muy ligada a la fiesta de los toros. Con corridas de toros se hicieron muchos templos y escuelas, en fin, está en nuestra cultura. Y aunque muchos dicen que cómo es posible si vino de España, bueno, todas las sociedades agarran pedazos de cultura de todos y se va nutriendo y hacen su propia cultura. (...) entonces la fiesta delos toros ya es nuestra cultura", comentó.

Al ser cuestionada acerca de la propuesta legislativa presentada en septiembre pasado por la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) en el Congreso de la CDMX, en la que se pronunció a favor de las corridas de toros en la capital del país, pero sin maltrato, crueldad y muerte para los animales que participan en las mismas, Tenorio lo descartó como una posibilidad.

"Como taurina no estoy a favor de esa propuesta porque el espectáculo de la fiesta de los toros gira en torno a la bravura natural del toro y una parte, la más importante de la lidia de un toro es la suerte de varas (...) donde se mide la bravura del animal, ¿para qué sirve esto? No es que nos regocijemos con el sufrimiento de un animal, sino qué va a generar la bravura del toro, y precisamente esa acumulación del toro se traspola a otros sentidos de la vida. No es ver todo con ojos de atacar, muchas. veces psicológicamente la gente repudia por tapar lo que es (la fiesta de lidia)", declaró.

El verdadero taurino ve una admiración de un animal fuerte e imponente: Hilda Tenorio

La torera mexicana aseguró que en donde los antitaurinos en muerte y burla, los aficionados ala fiesta brava ven una fuerte admiración hacia el animal, que es imponente y fuete: "Los antitaurinos ven muerte, ven burla, que al animal se le encaja. El verdadero taurino ve una admiración de un animal fuerte, imponente, que es un rey que se sobrepone a todo, que lucha hasta el último aliento por salir avante y eso, yo lo traspolo a lo que es la vida misma. Una lucha constante de caerse y levantarse. Yo he tenido la inspiración en el toro de lidia, el espectáculo dela fiesta de los toros es la representación dela vida misma, la lucha constante. Puede acabar en muerte o puede salir avante"; indicó Hilda.

Hilda Tenorio aseguró que regresará a torear en 2023. FOTO: Especial

En ese momento Hilda retrocedió un poco y retomó el tema la propuesta de la legisladora priista: "Un poco filosofando, ¿por qué vamos a tapar que hay muerte? Sí, el espectáculo de los toros puede ser cruel, pero tapándole los ojos a los niños sobre lo que es al realidad no vamos a conseguir nada (:..) es un espectáculo familiar, te sirve de convivencia y en donde te explican el por qué de las cosas"

Finalmente la torera recordó la cornada que sufrió aquel 3 de mayo de 2019 y que la llevó a emprender un proceso de recuperación, el cual se extendió por meses, y tiempo después continuó preparándose profesionalmente. Además reveló que en solo unos meses volverá para continuar con su exitosa trayectoria.

"Yo no me he ido tuve una cornada muy fuerte, hace tres años y cuatro meses, la verdad es que no estoy muerta de milagro. Pero no he reaparecido en público, aunque sí he toreado en ganaderías, me estoy preparando todos los días, hace poco me fui tres meses a España para prepararme, para tratar de abrir brecha y regresé a México hace un mes (...) pero espero en enero volver a España y con la visa de trabajo, y ya que empiece la temporada en marzo, reaparecer allá. Me han ofrecido reaparecer en México y en Perú, pero es mi ilusión y mi sueño que sea en España. Esa es la razón por la que no he aparecido en público y me sigo preparando (...) Las circunstancias de la cornada me alejaron en contra de mi voluntad, pero mi mente y mi corazón siguen estando con que esté activa, concluyó Hilda Tenorio."

