El CEPAD desmiente a Enrique Alfaro: alerta discrepancias en datos de desaparecidos en Jalisco

Pese a la gravedad del tema de desaparecidos en Jalisco en donde suman más de 15 mil personas, la actual administración no busca con presunción de vida y los cuerpos encontrados en fosas corresponden a tiempos recientes y no de pasadas administraciones, como mencionó el gobernador en su 4to informe de seguridad, además de que los datos presentados son dispares, según las propias cifras oficiales de este tema, respondió el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Como respuesta a este tema que se abordó por el mandatario jalisciense Enrique Alfaro, el CEPAD a través de la codirectora de este organismo, Anna Karolina Chimiak, argumentó que el Gobierno de Jalisco señala que de noviembre de 2017 a octubre de 2022 han sido localizadas mil 466 víctimas en fosas, sin embargo la Plataforma de Seguridad señala que entre enero de 2018 y hasta septiembre de 2022 se han localizado a mil 540 víctimas.

“Preocupa la presentación de los datos que no coinciden con las plataformas oficiales con la información en la materia, tanto lo presentado por el gobernador con base en el SISOVID (Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición) de más de 13 mil 700 personas desaparecidas, es un dato que no coincide con las más de 15 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que es la plataforma que queda alimentada por parte de las autoridades estatales e igual situación sucede con las fosas clandestinas en donde los datos presentados por el gobernador tienen discrepancias”.

Destacó que la incidencia delictiva también se ha visto reflejado en el hallazgo de fosas clandestinas y muchas de esas fosas que son localizadas por colectivos de búsqueda de familiares y personas desaparecidas, representa la ausencia de búsqueda efectiva e inmediata y bajo la presunción de vida que supone siempre debería ser tarea de la autoridad.

La incidencia delictiva también se ha visto reflejado en el hallazgo de fosas clandestinas (Foto: Colectivo Madres Buscadoras de Sonora)

“Es preocupante el señalamiento por parte del gobernador que las fosas solamente implican el avance de búsqueda y el resultado de las acciones de las autoridades, donde quienes han sido principales protagonistas de empujar los esfuerzos, de buscar, han sido familiares de personas desaparecidas, en muchas ocasiones con la ausencia de parte de las autoridades y también ha habido las dinámicas delictivas que han demostrado el incremento de inseguridad en materia de desaparición de personas”.

Añadió que en muchas de estas fosas, de acuerdo con la descomposición de los cuerpos según los testimonios de las familias, demuestra que son cuerpos de tiempos más recientes, es decir de años pasados en la administración del actual gobernador y se demuestra la ausencia de búsqueda en vida que debe ser siempre basarse en estrategias de búsqueda activa e inmediata de quienes se reportan como desaparecidos.

El Gobierno de Jalisco también señaló que los procesos judiciales en materia de desaparición, donde se mostraron cifras de casos judicializados y personas vinculadas a proceso. Sin embargo la desaparición de personas fue el único delito en el cual no presentó datos de sentencias condenatorias, las cuales ascienden a 11 a julio de 2022, lo que corresponde al 0.09 por ciento en comparación con 12 mil 060 expedientes activos a cargo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

“Ha sido una tendencia de esta administración de basar la narrativa en materia de desaparición en los conceptos que minimizan los hechos, en este sentido se ha utilizado los conceptos de ausencias voluntarias o hasta prejuicios basados en estereotipos de género por ejemplo, se fue con el novio o se fue de fiesta e incluso asumir que las desapariciones se relacionan con los conflictos familiares o sociales”.

