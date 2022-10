Una joven fue de fiesta a un bar en Santa Fe y apareció inconsciente en los baños sin recordar nada

Los familiares de una joven capitalina denunciaron a través de las redes sociales que durante el viernes 21 de octubre fue víctima de un método por el cual la drogaron para luego esconderla inconsciente en los baños de un establecimiento comercial en Santa Fe, Ciudad de México.

De acuerdo con las narraciones, la joven acudió con sus amigas a una fiesta privada en un restaurante, pero luego de algunas horas, estas acompañantes le aseguraron que no encontraban a su hija, por lo que sus padres acudieron a verificar el inmueble, encontrando a su hija en un baño a puerta cerrada.

Su hija no tenía recuerdos de lo sucedido, y una vez que entró en consciencia le realizaron exámenes toxicológicos que dieron negativo, por lo que acudieron a revisar las cámaras del lugar, mismo que, le indicaron, no servían, por lo que no existía material registrado. Por lo anterior, usuarios de las redes sociales exigieron justicia y respuestas.

El alcalde de Cuajimalpa informó que suspendieron las actividades en el inmueble

Adrián Rubalcava aseguró que se investigará

En una primera publicación de los hechos, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, aseguró que ya estaban en contacto con los familiares de la víctima, y que los hechos definitivamente no quedarían impunes, pues actuarían con todo el rigor de la Ley para que no se hablara de un evento de esta índole nunca más.

"En @AlcCuajimalpa impulsaremos un programa que ayude a que los jóvenes tengan menos riesgos al salir a divertirse. #RedFiestaSegura", escribió a través de sus redes sociales.

Por la noche publicó otro video en el que estuvo presente durante una visita de verificación en el establecimiento, acompañado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), con el objetivo de verificar el estado en que opera el mismo.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación al respecto

Como resultado, anunció que dicha inspección arrojó en el establecimiento una suspensión de actividades y diversas sanciones económicas. Además, confirmó que se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para dar seguimiento en materia penal a los hechos.

"Iniciamos una investigación por noticia criminal de una denuncia en redes sociales por el posible delito en agravio de una joven en un establecimiento de Santa Fe. La Fiscalía CDMX exhorta a la agraviada y su familia a presentar denuncia", fue la tarjeta informativa que se emitió desde la Fiscalía Capitalina.

