Juan José Frangie rinde protesta al frente de la administración 2021-2024 en Zapopan, Jalisco

A partir de este día, la administración municipal de Zapopan cambió su estafeta y Juan José Frangie estará al frente de la administración para el periodo 2021-2024, comprometido a dar continuidad al proyecto iniciado por Pablo Lemus Navarro, ahora alcalde de Guadalajara, y combatir la desigualdad que hay en la exVilla Maicera.

"No pretendo dar un discurso anclado en un pasado que hemos sabido superar día con día, no es tampoco mi intención decirles que todo está resuelto y que se acabaron los problemas, lo que sí les puedo decir es que el Zapopan de hoy no es el mismo que recibimos en el 2015. Zapopan ha creado su propia identidad y se ha ganado un lugar especial en Jalisco y en todo México", dijo Juan José Frangie.

Además, dijo que su primer compromiso como presidente municipal es cuidar la Ciudad de las Niñas y de los Niños, lema de trabajo que encabezó Lemus Navarro en los seis años de su administración. "Lo que inicia hoy no es una nueva administración ni un arranque de gobierno, no estamos empezando de cero, lo que inicia hoy es un nuevo capítulo de Gobierno para las niñas y los niños, es la certeza de que la esencia de un gobierno amable, sensible, y cercano, seguirá presente, donde lo que se siente en la calle se lleva al gobierno y el trabajo del gobierno a la calle", señaló como parte de su discurso en donde insistió que su sello será el combate a la desigualdad.

Frangie señaló que se acabaron las fronteras municipales entre Zapopan y Guadalajara y que estarán estableciendo agenda de trabajo común para gobernar con base en proyectos que avancen en el combate a la desigualdad en áreas estratégicas de ambos territorios.

Durante esta toma de protesta, que fue tomada por el ahora alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, al cabildo que desde hoy administra el municipio, el ahora alcalde de Guadalajara, y quien gobernó durante seis años, agradeció a los zapopanos por apoyar su administración, y reconoció el trabajo que hizo Frangie al trabajar juntos en ambos periodos de gobierno.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, destacó que el proyecto que desde hace seis años se ha emprendido en este municipio y que ha tenido el sello de Movimiento Ciudadano, es un modelo probado para gobernar y que ahora a la distancia, está contento de acompañar a sus amigos y compañeros de lucha y que gobernarán dos de los municipios más importantes de Jalisco.

"Me siento muy agradecido con ustedes y con la vida porque si bien es cierto que hoy inicia una nueva etapa no podemos perder la memoria ni mucho menos olvidar el agradecimiento que merecen las mujeres y los hombres que desde un principio construyeron este proyecto, desde Augusto Valencia, nuestro primer candidato a presidente municipal hasta la representante del seccional más lejano que ha sido un equipo del cual me siento muy orgulloso haber sido compañero de lucha y que hoy tengamos una responsabilidad de gobierno.

"Es una altísima responsabilidad y más cuando podemos iniciar el tercer periodo de gobierno en Zapopan de nuestro proyecto político que demuestra que la fórmula que entonces planteamos, sigue siento una fórmula políticamente infalible, es muy sencilla o cuando menos suena muy sencillo: gobernar bien porque cuando gobiernas bien, cuando demuestras con hechos que la honestidad, eficiencia, que la capacidad, son elementos que están presentes en tu desempeño cotidiano, la gente finalmente, sabe respaldar un proyecto de ese tipo".

Finalmente, agradeció a Dante Delgado el darle la oportunidad de encabezar el proyecto de MC en la entidad.