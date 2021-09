"AMLO quiere que Lozoya inculpe a sus adversarios a cambio del dinero de Odebrecht": Anaya

En el tercer capítulo de su serie de cuatro para demostrar su inocencia, Ricardo Anaya aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador favoreció la corrupción de Emilio Lozoya para que ataque a sus adversarios políticos.

En el video compartido en sus redes sociales, el ex candidato a la presidencia afirmó que tiene pruebas donde demuestra que Lozoya conservó seis millones de dólares que López Obrador le autorizó de los 10 millones totales que Odebrecht financió al ex director de Petróleos Mexicanos.

La razón de que Lozoya conserve el dinero fue para que inculpe a los adversarios políticos de Andrés Manuel López, aseguró Anaya Cortés.

Anaya asegura que el dinero de Lozoya jamás fue repartido

El ex dirigente nacional del PAN señaló que Lozoya aceptó que recibió los seis millones de dólares pero dice que ya no los tiene, ante ello, Anaya enfatizó sobre las fechas en que el ex director de Pemex aseguró repartió ese dinero, entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.

La información la tomó de la carpeta de investigación que dijo, no le querían dar donde aseguró encontró las pruebas de que López Obrador dejó a Lozoya conservar el dinero. Precisó que en la página 562 del anexo 4 se encuentra el estado de cuenta de la empresa Zacapan, donde el director brasileño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confesó que hizo la trasferencia de los 10 millones de dólares.

Anaya continuó que en noviembre de 2014 el dinero seguía en la misma cuenta de la empresa Zacapan donde Lozoya pidió que ahí se le entregara el dinero del soborno de la empresa brasileña y mostró el supuesto estado de cuenta de la empresa.

Cuatro años después, en 2018, apareció el supuesto dueño de Zacapan quien era socio de Lozoya en distintas empresas desde mayo de 2012. Ricardo Anaya precisó una vez más que en el anexo 4 de la página 189, el socio de Lozoya afirmó que los seis millones de dólares no tienen nada que ver con su socio ni con Odebrecht, declaración contradictoria a la confesión que hizo en su momento el director de Odebrecht.

A continuación el video completo del tercer capítulo de la investigación de Ricardo Anaya Cortés: