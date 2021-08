Regreso a clases SEP: Estados volverán a la escuela con esquema mixto | MAPA

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el 30 de agosto sí se llevará a cabo el regreso a clases presenciales, fecha en que da inicio el ciclo escolar 2021-2022 en los tres niveles de educación básica, así lo dio a conocer Delfina Gómez titular de esa dependencia.

De acuerdo con lo que informó Gómez, la medida responde a la necesidad de atender a los menores de edad que durante este periodo de clases virtuales han sufrido violencia física y emocional, así como para combatir los altos índices de obesidad en niños y niñas de edad escolar, por lo que está priorizando su salud socioemocional.

En respuesta a las críticas que diversos sectores sociales han hecho sobre las clases presenciales durante la tercera ola de contagios de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no se puede postergar esta decisión y cuestionó a los padres que llevan a sus hijos a fiestas y centros comerciales pero se oponen a que vuelvan a las escuelas y dijo que la educación es un derecho.

Cabe recordar que la educación es considerada una actividad esencial por lo que sin importar el color del semáforo epidemiológico los estudiantes de educación básica regresarán a los salones de clases, por lo que se dieron a conocer 10 medidas que se seguirán para garantizar un retorno seguro a las escuelas.

AMLO dice que hay que tomar riesgos ante las clases presenciales

Afirmó que como todo en la vida, hay que correr el riesgo. Foto: Cuartoscuro

El presidente López Obrador insistió en el regreso a clases presenciales en el nivel básico el próximo 30 de agosto y dijo que en este proceso de retorno a la nueva normalidad por la pandemia de Covid-19 se van a correr ciertos riesgos.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario dijo que para prevenir contagios se implementarán protocolos de salud en los planteles y se realizarán pruebas de detección del virus a los menores.

“Vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les haga prueba cuidarlos, y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo ahí encerrados, no, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba”, señaló.

López Obrador aseguró que las madres y padres de familia que no deseen enviar a sus hijos a las aulas a las clases presenciales podrán seguir con el programa Aprende en Casa por televisión o internet.

¿Cómo serán las clases presenciales con esquema mixto?

La SEP ha dicho que una vida escolar mixta favorecerá el trato personalizado del magisterio y contribuirá a regular el número de alumnas y alumnos en las aulas, lo que favorecía la atención personalizada de los niños de educación básica.

El sistema de clases mixto implica que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria asistan de manera escalonada a los salones de clases, por lo que alternarán su asistencia entre los cinco días de la semana y los que no vayan de manera presencial continuarán con su aprendizaje a través del programa Aprende en Casa.

Entre las ventajas de la educación mixta sobresalen:

Permite enseñar y aprender más allá de las aulas.

Estimula la transformación del sector educativo mediante la innovación educativa.

Alienta el hacer y resolver, más que memorizar y repetir.

Facilita el aprendizaje personalizado, pues los estudiantes pueden tener acceso a contenidos con diversos niveles de complejidad.

Los estudiantes están en el centro del aprendizaje, dejan de ser actores pasivos y asumen un papel más activo.

Los alumnos pueden acceder a los contenidos todas las veces que sea necesario y en los momentos que dispongan.

Se extienden los espacios de aprendizaje.

Favorece el trabajo colaborativo.

Los maestros se convierten en un guía o facilitador de los aprendizajes.

¿Qué estados regresarán de manera presencial a las escuelas?

Irán a la escuela aunque haya semáforo rojo. Foto: Ssa

Hasta el momento autoridades de 21 estados han confirmado que sí tendrán clases presenciales el 30 de agosto para iniciar el ciclo escolar 2021-2022, sin importar el color del semáforo epidemiológico con el que se encuentren.

Los estados que ya se pronunciaron a favor de iniciar clases de manera presencial para el próximo 30 de agosto son:

Aguascalientes

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Jalisco

Querétaro

Morelos

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Consulta aquí los estados que no volverán a clases presenciales y los que aún no definen si regresarán a actividades presenciales el próximo 30 de agosto para el ciclo escolar 2021-2022.