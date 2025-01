Rocha Moya inaugura prolongación del malecón de Guasave

Al inaugurar la prolongación del malecón de Guasave, situado por la margen derecha del río Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció un programa de mejoramiento de las viviendas que se encuentran ubicadas sobre esta vialidad, a fin de que sus moradores no sean desplazados al verse en la necesidad de vender sus propiedades ante el auge comercial que seguramente se detonará en esta zona de la ciudad, obra que además servirá como una barrera de contención contra las inundaciones generadas por la crecida del río.

A su llegada a Guasave, el mandatario estatal fue recibido por la presidenta municipal, Cecilia Ramírez Montoya, y cientos de vecinos del Barrio 44, que es la colonia donde se ubica la prolongación del malecón, entre la calle Luis G. de la Torre y Callejón Cuauhtémoc, un área muy populosa al margen del río, que carecía de pavimentación.

Antes de inaugurar simbólicamente el malecón, el gobernador Rocha giró instrucciones al secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, quien lo acompañó, para coordinarse con el área de vivienda del Gobierno del Estado, a fin de implementar un programa de mejoramiento de todas las casas que así lo requieran, que están situadas al ras de la vialidad, la cual es de alrededor de 900 metros de longitud, y que representó una inversión de 28 millones 792 mil pesos.

El gobierno de Rocha Moya invertirá con recursos propios 277 millones de pesos

“Fíjense bien, de una vez te digo a ti Montero para que lo veas con el área de vivienda; voy a checar todas las casitas en mal estado que están aquí, y les voy a hacer un programa para hacerles una base de casa o arreglarlas. ¿Qué es lo que no quiero? No quiero que saquen a la gente pobre del malecón, no quiero que al rato estén vendiendo, no quiero que me desplacen a la gente pobre del malecón, a ellos se los hicimos, no quiero que me los corran”, precisó.

Además, como es su costumbre, el gobernador Rocha dedicó la mayor parte del tiempo de su intervención para escuchar directamente las peticiones de la población, incluso de todos los síndicos que también se dieron cita, y en respuesta hizo varios compromisos, como la construcción de un campo de futbol con pasto sintético en la sindicatura de La Trinidad; el alumbrado público en la entrada de El Burrión, hasta el arco de bienvenida; el rescate de un área verde en el propio Barrio 44 donde se construirá un parque para el esparcimiento de los vecinos; la construcción del colector pluvial para la zona norte de la ciudad de Guasave; la rehabilitación del drenaje sanitario en El Batamote; y la construcción de la carretera al Chino de los López.

El mandatario estatal se refirió a otra de las obras muy esperadas tanto por los habitantes de Guamúchil como de Guasave, como es la construcción de un puente que comunicará la playa de Bellavista con Las Glorias, en el que su gobierno invertirá con recursos propios 277 millones de pesos, y cuya licitación ya se lanzó justamente ayer viernes, de tal manera que al cabo de 45 días, periodo que dura el concurso, se tendrá a la compañía ganadora para empezar de inmediato con la construcción del puente.

Esta obra era un sueño de muchos padres

Por lo que toca a las obras para Sinaloa que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer que también este mismo día se publicó la licitación para iniciar los trabajos de rehabilitación de la carretera Internacional México 15, que comprende también todo el municipio de Guasave.

Al darle la bienvenida, la presidenta municipal Cecilia Ramírez le agradeció al gobernador Rocha por la continuación del malecón, pues representa una obra de alto sentido social porque beneficia a varias colonias populares de alta marginación.

“Esta obra no sólo es una vialidad o una barrera contra las inundaciones, es un acto de justicia para nuestras comunidades, es una muestra de que su gobierno tiene el corazón puesto en las necesidades de quienes más lo necesitan. Este malecón no sólo protege la ribera del río Sinaloa, sino también protege los sueños y el bienestar de nuestras familias. Esta obra es la prueba de que usted no olvida su origen ni la lucha por quienes necesitan una mano amiga para salir adelante, hoy más que inaugurar un malecón, celebramos un compromiso cumplido”, dijo.

Con estas consideraciones de la alcaldesa de Guasave, coincidió la señora Karime Jael González al hablar a nombre de los beneficiarios, pues señaló que esta obra era un sueño de muchos padres, que ahora afortunadamente ven cristalizado sus hijos.

“En representación de nuestros vecinos, del sector El Chorrito, del Barrio 44 y del sector Alameda, la agradecemos mucho señor gobernador por esta obra tan anhelada por nuestros padres, y que hoy en día estamos viendo nosotros como hijos, y que a lo largo del tiempo será un beneficio para nuestros propios hijos. Hemos batallado muchísimos años con las inundaciones, afectaciones que nos ha causado el río y esperemos que en los próximos años se aminore este problema que hemos tenido tantísimo tiempo; le agradecemos el esfuerzo y el apoyo que le ha dado a nuestras colonias, muchas gracias”, dijo.

El gobernador Rocha también fue acompañado en este evento por el senador de la República, Enrique Inzunza Cázarez; por el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; por la diputada local por Guasave, Martha Yolanda Dagnino, y como invitada especial la guasavense paratleta seleccionada nacional que participó en los Juegos Paralímpicos de París, Paulet Mejía Hernández.

