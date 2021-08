Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló acerca del próximo inicio de clases presenciales en educación básica, programado para el lunes 30 de agosto y aseguró que el Gobierno federal vigilará la implementación de todas las medidas de salud, así como los protocolos de higiene, necesarios para que sea un retorno seguro para los estudiantes.

El mandatario también destacó que no se obligará a los padres de familia para que envíen a sus hijos a la escuela si no lo consideran oportuno. "Aclarar también que nada es por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Los padres de familia tiene la libertad de decidir mandar a sus hijos o no, pero nosotros como autoridad tenemos la obligación de iniciar este proceso, no se les va a obligar, para nada, incluso se van a mantener los programas de educación a distancia," informó.

Tenemos la obligación de brindar educación: Delfina Gómez

La titular de la SEP informó que durante la presente semana se ha comenzado con la limpieza de los techos de las escuelas. FOTO: Cuartoscuro

Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, también reiteró la importancia de que los alumnos de educación básica regresen a las escuelas: "Tenemos la obligación de darles y ofrecer a nuestros niños el derecho a la educación y que esto también conlleva a una salud física, emocional, social y de integración," declaró la funcionaria.

Gómez destacó que con el retorno a las aulas también se combatirán serios problemas que se encuentran padeciendo los estudiantes desde el inicio del periodo de confinamiento, debido a la pandemia de Covid-19; tales como los casos de obesidad, estrés y violencia en menores, factores que se combatirán con el regreso a clases.

"Creo que si la preocupación es la cuestión de la seguridad, sí hay protocolos, ayer se trabajó con los secretarios de los estados. Esto surge de un trabajo que se hace tras reuniones con los secretarios de educación de los estados, me queda claro que nada va a ser por la fuerza, todo va a ser por la razón y por el compromiso y la participación," refirió la funcionaria.

"Tenemos la obligación de darles y ofrecer a nuestros niños el derecho a la educación y que esto también conlleva a una salud física, emocional, social y de integración," declaró Delfina Gómez. También informó que durante la presente semana se ha comenzado con la limpieza de los techos de las escuelas; la siguiente semana se realizarán talleres intensivos de capacitación a los maestros, mientras que la tercera semana se desarrollarán los consejos técnicos escolares.

Continuará el programa "Aprende en Casa"

El presidente López Obrador destacó en su conferencia que el programa de clases a distancia "Aprende en Casa" continuará funcionando de manera normal: "Sí va a continuar (Aprende en Casa), estamos contemplando eso, pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases," resaltó el mandatario.

"Yo estoy optimista y vamos a estar al pendiente de que no se contagien los niños y si lo hay que se le atienda rápido, que se atienda a los demás, que se les hagan pruebas, cuidarlos. Y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida," indicó.

López Obrador destacó que en todo momento se van a vigilar y seguir las medidas de salud para tener un regreso a clases seguro: "Vamos a cuidar a las niñas, a los niños y hay medidas sanitarias, protocolos que se van a aplicar."

El presidente destacó que en el país al menos 55 mil escuelas ya se han beneficiado del programa "La Escuela es Nuestra", con el cual se está dando atención y mantenimiento a los centros escolares para que estén listas para recibir a los alumnos el próximo 30 de agosto. "Hablamos de alrededor de 180 mil escuelas (...) yo estoy mencionando que el programa 'La Escuela es Nuestra' está beneficiando a 55 mil, entonces sí podemos (iniciar clases presenciales)", concluyó López Obrador.