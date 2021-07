Organismos internacionales y ONG llaman a AMLO a no estigmatizar con el "Quién es quién en las mentiras"

En la conferencia matutina que encabeza el mandatario Andrés Manuel López Obrador se incluyó a partir del 30 de junio una sección denominada “Quién es quién en las mentiras” y la información la proporcionará todos los miércoles la periodista Ana Elizabeth García Vilchis.

Lo anterior, justificó, el presidente es para “combatir las noticias falsas o fake news” sobre su gobierno y añadió que el objetivo era informar, “porque hay quienes se tragan todo eso”.

En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) solicitó al mandatario mexicano que “cesara la estigmatización y ataque en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos”.

Por lo que el mandatario defendió que mostrar las noticias falsas sobre la denominada “Cuarta Transformación” no es un ataque a la libertad de expresión.

Leopoldo Maldonado, director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19, indicó en entrevista para El Heraldo Radio que es un mecanismo que se estaba replicando en la conferencia matutina del presidente y que se replicaba de manera local, y "el miércoles se presentó la primera sección como un nivel más de estigmatización de la prensa".

Puntualizó que el "Estado no puede erigirse como tribunal de la verdad, el Jefe del Ejecutivo no puede determinar qué noticias son falsas o cuáles son verdaderas porque se puede prestar a arbitrariedades o abusos de poder. Otra cosa es el derecho de réplica al que siempre ha apelado el presidente, pero la réplica es aclarar hechos falsos e inexactos presentando pruebas y hechos, no descalificaciones" y lo cual consideró no colabora con el clima de violencia que se vive en el país.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llamó al gobierno a que “cese ese tipo de agresiones” y señalaron que los “descalificativos a través del discurso directo configuran medidas de censura indirecta dirigidas a desvirtuar el debate público''. Se ejemplifico que es una práctica en otras naciones del continente americano.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, puntualizó en un comunicado de prensa que México, “uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, resulta doblemente peligroso el discurso directo de la Presidencia con insultos contra periodistas y medios, un tipo de agresiones que, como lo indica la experiencia, suelen degenerar en hechos de violencia”.

En tanto, Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH solicitó al gobierno el 2 de julio que reconsidere la sección, “puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público”.

