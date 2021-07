Informe de AMLO estuvo plagado de contradicciones, mentiras y datos inexactos: Analistas

Este jueves 1 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador, brindó un nuevo informe de sus actividades en el marco del tercer aniversario de su triunfo electoral en 2018, el cual según varios analistas, estuvo plagado de los mismos tópicos que día a día se abordan en las conferencias matutinas en palacio nacional.

En mesa de debate con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en el Heraldo TV, los expertos Valeria Moy, economista, José Antonio Crespo, analista político y Luis Estrada, Director de SPIN, se dieron a la tarea de desglosar cada uno de los tópicos abordados por el mandatario.

Solo repitió lo que dice en las mañaneras: Luis Estrada

El primero en tomar la palabra para hablar sobre el informe del presidente fue el director de SPIN, Luis Estrada, quien consideró que durante este informe solamente se repitió lo que dice en las conferencias.

En ese sentido el experto no destacó ninguna diferencia en el discurso más que el cambio de lenguaje, lo cual atribuyó a la posibilidad de que una persona diferente haya redactado el discurso, pues utilizó palabras que usualmente no usa y detalló cifras lo que normalmente no hace.

Así para Luis Estrada, este tipo de informes no son ejercicios de rendición de cuentas sino que el presidente hace uso de anécdotas e historias con fines propagandísticos electorales, aunado a que ya no le importa convencer a sus adversarios, sino que simplemente se dirige hacia sus seguidores y voto duro con miras a las elecciones del 2024.

En este sentido el director de SPIN, reveló que según un análisis realizado por esta compañía, durante las conferencias matutinas se han contabilizado 56 mil afirmaciones falsas siendo en promedio 88 las afirmaciones que se dan día a día en las conferencias matutinas.

En materia económica su discurso y la realidad son muy distantes: Valeria Moy

En el rubro económico, la economista, Valeria Moy, destacó primeramente que esperar algo diferente en el discurso del presidente sería inocente por parte de los analistas, pues todos sabemos que estos informes, así como las mañaneras, son meramente ejercicios de campaña, señaló.

Sobre los datos económicos brindados, la experta dijo que son de llamar la atención pues el presidente mencionó la estabilidad de la inflación como un logro a destacar, cuando por naturaleza es un indicador que no es estable, aunado a que actualmente se ubica en 6%,siendo que debería fluctuar entre los 3 y 3.5%, lo cual se percibe por todos los ciudadanos al realizar sus compras y notar los elevados costos que han presentado varios productos de la canasta básica.

En torno al manejo económico de la pandemia, el mandatario dijo que fue el adecuado, cuando en realidad México fue uno de los países cuyos apoyos fiscales han estado por debajo del 1% del PIB estando únicamente por arriba de Uganda.

Sobre el crecimiento económico que tendrá el país, la analista celebró y fue optimista al indicar que el país crecerá entre 6 y 7%, sin embargo, apuntó que no se debe olvidar que por la pandemia se cayó un 8.5%, por lo que solo es un rebote e incluso no se llegaran a los mismo niveles que teníamos en 2019.

Asimismo sobre los empleos perdidos, la economía indicó que si bien ya se han recuperado prácticamente la mitad de los perdidos por la pandemia, estos se han precarizado siendo necesario incluso tener hasta dos empleos y muchos de ellos en el rubro informal

Si ha existido transformación pero no necesariamente para bien: Jose Antonio Crespo

Finalmente Jose Antonio Crespo, analista político, consideró que si bien sí ha existido una transformación, esta no ha sido la mejor, pues aunque el cambio por definición los cambio son buenos en política, pero el chiste es que no se cambie para mal.

En este sentido el analista político, coincidió con sus colegas al destacar que el presidente solo emite discursos propagandísticos, mientras que los cambios que han hecho han sido perjudiciales en algunos casos.

Ejemplo de lo anterior es la llamada austeridad, la cual dijo el analista se ha hecho con machete y no con bisturí, afectando la capacidad del gobierno para actuar en otros rubros específicos, cuyo ejemplo más claro es el desabasto de medicamentos oncológicos que se está padeciendo en todo el país.

