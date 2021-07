La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy viernes 2 de julio 2021

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló este viernes acerca de su próxima gira por el estado de Sonora, además se refirió a la encuesta que citó ayer en el discurso que emitió el día de ayer desde Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre el origen de la encuesta que citó ayer durante el discurso de su informe por los 3 años de la victoria en las urnas, y que lo llevó a la Presidencia de la República, López Obrador aseguró que es una "encuesta que se hace en la Segob, con técnicos nuestros, especialistas, una encuesta telefónica nacional. Tiene ese sesgo porque no todos los mexicanos tienen teléfono. Sin embargo los especialistas sostienen que es un buen indicador de lo que la gente está pensando, creo que se aplicaron mil 500, mil 600, cuestionarios, aún cuando se hacen muchas más llamadas," explicó.

"Yo no podría dar una encuesta patito, sería inmoral y lo que estimo más en mi vida es mi honestidad. Ahí está la encuesta, tienen otras preguntas que no se dan a conocer porque no corresponden propiamente al Gobierno," destacó el presidente.

Críticas al ¿Quién es quién en los medios?

El presidente fue cuestionado acerca de las críticas que ha recibido por el ¿Quién es quién en los medios? y aseguró que: "Es una interpretación muy ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas, o que haya un diálogo circular. Que nada más quieren ellos (los medios) tener el monopolio de la verdad y que nadie quiere replicar. Eso es lo más antidemocrático que puede haber. Cómo no vamos a tener el derecho de decir: `esta es una calumnia y probarlo', a los medios de información ¿nadie puede replicarles? ¿no hay libertad? Sería incorrecto que se replicara algo que no tiene fundamento. Es un ejercicio democrático, hay que poner por delante la verdad y hay que respetar a la gente," aseguró.