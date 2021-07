AMLO asegura que ‘La ayuda ya nadie la detiene’

Durante su mensaje por el tercer año de la victoria en la elección presidencial, el mandatario federal afirmó que sus adversarios políticos enfocaron sus baterías en impedir que los partidos de la 4T obtuvieran la mayoría en la Cámara de Diputados para ellos aprobar el presupuesto, sin embargo, los resultados electorales del pasado 6 de junio le dan a Morena y sus aliados una "cómoda mayoría" para mantener estos proyectos hasta el final del sexenio.

"Se les ganó en buena lid porque el pueblo es sabio. No podrán detener las ayudas destinadas a los pobres; no podrán desaparecer, como lo querían, la pensión a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, ni la atención médica ni los medicamentos gratuitos", indicó.

López Obrador dijo que el bloque opositor tampoco podrá frenar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ni tampoco cancelar el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, el Tren Maya, las sucursales del Banco de Bienestar, la instalación de Internet para Todos y el Proyecto del Istmo de Tehuantepec.

"Ni nada, nada que vaya destinado a los pobres, a los que aborrecen, porque, con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas", consideró.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional, López Obrador reiteró que su gobierno respetará a la oposición y su derecho a agruparse y a expresarse libremente.

"Este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir. Son adversarios, no enemigos, no los tratamos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición; no los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Sencillamente defendemos y representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos", aclaró.

La alianza Juntos Hacemos Historia, triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa; en tanto que el bloque conservador obtuvo 107.

SEGURIDAD Y ECONOMÍA

En materia de seguridad, López Obrador informó que el país ha avanzado en mejorar los índices delictivos, que se han reducido los homicidios dolosos, pero reconoció que aumentó en feminicidios, extorsión y robo de transporte.

“Ha ido bajando la incidencia delictiva. En el tiempo que llevamos en el gobierno los homicidios han disminuido dos por ciento; el robo de vehículo en 40 por ciento; el secuestro en 41 por ciento; el robo a casa habitación en 26 por ciento”, destacó.

Señaló que en lo que va la 4T no se han formado ninguna banda del crimen organizado y que en los últimos tres meses se han presentado signos alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica, que ya hay signos de normalización de la actividad productiva, educativa y social del país.

“En el campo se está produciendo sin limitaciones, el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2% y lo ha hecho otro tanto en lo que va de este año; el sector industrial está en franca recuperación, y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%”, detalló.

El mandatario federal admitió que por la pandemia se perdieron 1.3 millones de empleos.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar

