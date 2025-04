Fidel de Marca Registrada revela sus planes a futuro y manda un consejo a todos los que quieran seguir sus pasos

La música mexicana ha dado al mundo grandes voces, una de las más famosas y exitosas en la actualidad es la de Fidel Castro, líder de Marca Registrada, una de las agrupaciones que lidera el top chart de las plataformas musicales, colocando sus canciones entre las más escuchadas por los amantes del regional mexicano.

Recientemente, Fidel Castro y el resto de Marca Registrada se presentó en el Palenque de Texcoco con un lleno total, muestra de la gran aceptación de su público en el centro del país. En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, además de darnos detalles de esta presentación, Fidel nos contó de sus planes a futuro y sobre todo envió un consejo a aquellos que deseen seguir sus pasos.

Como lo comentamos anteriormente, Fidel, líder de Marca Registrada goza de gran popularidad gracias a sus temas que son coreados por millones de personas en todo México, sin embargo, el cantante tiene grandes planes a futuro.

Durante la entrevista con Fidel, lo cuestionamos sobre cómo se veía en unos 5 años, a lo que el cantante reveló que no pretende dejar la música, sin embargo, tal vez ahora estará en la parte de la producción y ya no como cantante, pero eso sí, todo dentro de su propia disquera.

“Tengo mi propia disquera, la estoy estructurando con artistas nuevos, me miro como presidente de mi disquera, haciendo las cosas bien, me gusta, nunca alejarme de la música, ya no como cantante pero, como productor, algo así, con mi propia disquera”, contó Fidel a El Heraldo de México

Además el líder de Marca Registrada no descarta la posibilidad de hacer también su propio reality show o algún documental en el que dé a conocer un poco más de su vida tanto personal como profesional, sin embargo, este proyecto vendrá cuando desee relajarse un poco de tanta carga de trabajo.

“A lo mejor en algún momento, no descarto la posibilidad por que me gusta mucho eso, a lo mejor sí, pero pronto no, yo creo que lo voy a hacer ya que piense ‘sabes qué, ya le voy a parar un poco a la música, a preocuparme por estar en el top, a trabajar a relajarme’ es cuando lo haga, por que no siempre quiero estar talacheando en el top o estresado, yo creo que va a llegar el tiempo en que me voy a relajar”, confesó Fidel