Quién es quién en las mentiras es un atentado contra la libertad de prensa: Artículo 19

Gran polémica e infinidad de críticas ha recibido el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que diera por inaugurada la sección “Quién es quién en las mentiras”, durante sus conferencias matutinas que brinda todos los días.

Para más de una analista, esta sección, es por demás violatoria de la libertad de prensa, pues es considerada más como un ataque contra el gremio, en un país donde ejercer el periodismo es una de las profesiones más riesgosas.

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el director de la oficina regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, habló sobre la “ilegalidad” de esta nueva sección de las “mañaneras”, misma que ya ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto el experto calificó como “incongruente” esta sección, debido a que no existe una metodología clara sobre cómo se determina qué información mostrar y qué es o no una mentira.

En este sentido para Artículo 19, con esta sección solamente se está estigmatizando a los periodistas, así como a organizaciones de Derechos Humanos, así el “Quién es quién en las mentiras”, es un atentado contra libertad, pues el ejecutivo no puede determinar que es verdad o no.

Así el experto recalcó que el estado mexicano no puede ser el tribunal de la verdad, pues se atenta claramente contra la libertad de prensa, más aún cuando no se da derecho de réplica; esto en su conjunto no ayuda en nada al clima de violencia que existe en contra de este gremio en un país que ocupa los primeros lugares donde es muy riesgoso ejercer el periodismo; siendo que tan solo 692 agresiones se registraron el año pasado.

Son mentiras las noticias que no le gustan al gobierno

Más allá de ser un garante de la verdad en la prensa mexicana, esta nueva sección ha sido considerada como una ataque contra los comunicadores, pues este discurso no no ayuda en nada, ayuda el reconocimiento no el de estigmatización

Por ello diferentes organizaciones, no solo Artículo 19, consideran que esta sección está fuera de lugar para el estado mexicano, la metodología no es clara y es un ejercicio desarticulado, no se tienen cuidado necesario para elegir las notas.

Finalmente el especialista señaló que esta sección es un gran riesgo, pues se puede caer en la tentación de poner las noticias que no les gusta al presidente; aunado a que en dado caso tendrían que ser las audiencias las que exijan una mayor calidad en los contenidos periodísticos.

De seguir con esta dinámica solamente sería una forma con la que se busca amedrentar a los medios desde el poder público, lo que es una forma de censura, por lo que el mandatario deberá ser especialmente cuidadoso con sus palabras, además de que sería mejor la construcción de políticas públicas que permitan tener pluralidad de opiniones, pero con esta medida no se va en ese camino pues se busca censurar y controlar a la prensa, concluyó el especialista.

SSB