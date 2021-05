Padres de familia del Edomex rechazan el regreso presencial a clases

En el Estado de México no existen las condiciones para que los estudiantes regresen a clases presenciales a mediados de junio, como fue anunciado por las autoridades estatales, ya que las escuelas no cuentan con la infraestructura e insumos requeridos, para evitar el riesgo de contagio a COVID-19, aseguró Luz María Guzmán, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, en el Valle de México.

En entrevista destacó que los padres de familia consideraron absurdo que los niños regresen a las actividades presenciales, cuando prácticamente está por terminar el ciclo escolar actual.

“El hecho de que los maestros ya estén vacunados, no es garantía de nada; primero no todos están vacunados, porque muchos no aceptaron la dosis o no pudieron hacerlo; debemos regresar a clases cuando esté más seguro el ambiente”, señaló Guzmán.