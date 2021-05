70% de lo padres de familia no mandará a sus hijos a las aulas hasta el final de la pandemia

El secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, aseguró sobre el regreso a clases presenciales que "de momento no hay nada", además de que el 70 por ciento de los padres de familia no quieren mandar a sus hijos hasta que no concluya la pandemia del nuevo coronavirus.

Manifestó que se hizo mucha especulación tras el anuncio de que, en las entidades donde se vacunaron a los docentes, regresarían a las aulas el 24 de mayo.

Sin embargo, reconoció que en Tamaulipas no están dadas las condiciones sanitarias para volver a las escuelas, pues actualmente se ubica en semáforo amarillo.

El titular de Educación, dejo en claro que el 24 de mayo iniciará una capacitación para el personal docente de 50 escuelas de las zonas rurales, que servirán como un plan piloto que iniciará el 31 de mayo.

"Aplicamos una encuesta, donde el 70 por ciento de los padres de familia no quieren regresar a clases hasta que no vaya de salida esta pandemia, en el plan piloto no será obligatorio, los padres firmarán una carta y si no quieren mandar a los alumnos recibirán clases a distancia. También para los maestros será voluntario", puntualizó.

En entrevista para El Heraldo Radio Tamaulipas, recalcó que sí hay docentes que quieren regresar a las aulas, pues las clases a distancia han significado un doble trabajo, pues no todos los alumnos han tenido la posibilidad de conectarse a las clases en línea.

En Tamaulipas, los más de 90 mil maestros y trabajadores de escuelas públicas y privadas, recibieron la vacuna CanSino contra el coronavirus.

Por: Carlos Juárez

alg