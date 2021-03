Tamaulipas: Tránsitos de Ciudad Madero tendrán cámaras en su uniforme

El municipio de Ciudad Madero será el único en Tamaulipas que a partir de la temporada vacacional de Semana Santa, grabará el trabajo de los agentes viales que estarán en los operativos de vitalidad, la medida es para mejorar el desempeño y evitar posibles casos de corrupción, informó el presidente Adrián Oseguera Kernion.

Explicó que el equipo estará conectado a un centro de monitoreo, donde personal capacitado estará al tanto de todo lo que graban los elementos de vitalidad.

También destacó que en Tamaulipas es el primer municipio que aplica dicha medida, al reiterar que se trata de diez cámaras que estarán encendidas en todo momento, y el personal del centro de mando estará verificando que los tránsitos se hayan comportado de buena manera.

"10 cámaras de momento las van a traer pero no quiere decir que por traer la cámara ya tienen derecho a la multa también tienen que usar criterio, concientizar a la ciudadanía no tienen boletas hasta que no tengan instaladas las cámaras y una perfecta capacitación", declaró.

Oseguera Kernion, recalcó que el personal deberá comportarse y atender a los turistas, así como a los ciudadanos, destacando el respeto y el cumplimiento de la ley.

"El trato a la gente no toda la corporación es mala hablar de tránsito te imaginas que todos los elementos malos no hay alimentos que llevan muchos años ahí tienen toda su vida trabajando ahí y no por unos cuantos la van a llevar todos, claro que no, entonces vamos a corregir lo que está mal", finalizó Oseguera Kernion.