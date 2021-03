Tamaulipas: Falta de agua y alimento ponen en riesgo a la ganadería

Más del 70 por ciento de las áreas de pastizales se encuentran afectadas por la sequía y heladas, por lo cual los productores están teniendo dificultades para atender las necesidades de alimento del ganado, lo cual incidirá en una baja en la reproducción, así como también la producción de carne y leche.

Romeo Flores Leal, subsecretario de Desarrollo Agropecuario del Estado, indicó que además las expectativas para los próximos meses son de sequía y altas temperaturas, por lo que hay preocupación para poder atender las necesidades de agua y alimento de los animales.

Los ganaderos han aprendido de las sequías registradas en años anteriores, almacenando forraje y agua, pero ahora la prolongada sequía y el agotamiento de los pastos han impedido hacer reservas de alimento.

Ante esa situación, la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, están estableciendo un puente para apoyar a los ganaderos para que puedan disponer de los insumos básicos para el ganado, la rehabilitación de praderas.

Comentó que la sequía es una amenaza para la reproducción, al no haber nutrientes y no estar en condiciones nutricionales los vientres, se retrasan los ciclos de preñeces y las cabezas de ganado se llegan a postrar cuando ya no tienen la fuerza suficiente. Por ahora no se ha llegado a tales condiciones.

Flores Leal indicó que una de las medidas que está siendo tomada es facilitar la movilización de ganado, a fin de trasladar éste hacia zonas donde hay pastas y se pueda alimentar a los animales.

Noticias Relacionadas Coahuila: Exigen justicia en redes sociales por el feminicidio de Daisy Martínez

Como parte de ello, se está conectado a agricultores que tienen forrajes esquilmos con ganaderos para facilitar la disponibilidad de forrajes y no poner en riesgo el ganado, sin sufrir bajas.

Indicó que las unidades pecuarias se encuentran a un 30 por ciento de sus capacidades por la falta de agua y forrajes que se van consumiendo cada día.

Pero existe confianza que, durante los meses de abril y mayo, se registren precipitaciones pluviales, las cuales permitan la recuperación de los hatos ganaderos.

Por José A. Hernández.

atm