Coahuila: Fiscalía identifica a responsables del incendio en Arteaga; se dice que son de Nuevo León

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que ya se identificaron a los presuntos responsables del incendio forestal que se originó en la sierra de Arteaga.

Everardo Lazo Chapa, quien es delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, no dio detalles ni identidades de los posibles responsables de esta catástrofe, pero mencionó que son de Nuevo León, así lo informó La Jornada.

Los presuntos responsables estuvieron en el fraccionamiento de La Pinalosa, donde comenzó el incendio que está activo desde el martes 16 de marzo, y se cree que hicieron una fogata en el asador de carne que se encontraba afuera de una cabaña de descanso, la provocó la expansión del fuego.

Dichas personas rentaron dos cabañas de descanso en la zona, entre los límites de Arteaga (Coahuila) y Santiago (Nuevo León), lo indican las indagatorias del caso.

“Tenemos datos de la posibilidad de una participación, pero no nos queremos adelantar hasta que no concluya la carpeta de investigación, no podemos determinar; no son de aquí de la localidad”, indicó Lazo Chapa.