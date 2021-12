Gobiernos de Escobedo y Monterrey pretende rescatar el río Pesquera en Nuevo León

De manera conjunta, los municipios de Monterrey y Escobedo buscan trabajar y crear acciones para rescatar el río Pesquería, que se encuentra entre los más contaminados en Nuevo León.

Durante un recorrido realizado por los alcaldes de los dos municipios, Luis Donaldo Colosio de Monterrey y Andrés Mijes de Escobedo, coincidieron en que se involucrará a los homólogos de otros municipios, la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado.

A decir de los ediles, limpiar la zona costará unos 400 millones de pesos, por lo que esperan obtener el apoyo de organismos y autoridades.

Colosio, alcalde de Monterrey, aseguró que las multas que se aplican actualmente a quienes contaminen el río son “insuficientes” y no sirven para desincentivar estas prácticas. Por lo que hizo un llamado a los diputados locales a actuar en consecuencia.

Al mismo tiempo, ofreció mediar con instituciones internacionales para conseguir los fondos necesarios para sanear el río, que consideró el más contaminado de la entidad.

“Las sanciones deben ser más severas incluso, me atrevo a decir, que las sanciones no caben ya en un mero Reglamento Administrativo, esto tiene que ser también elevado a índole penal porque está atentando en contra de la salud y el futuro de la gente, especialmente de nuestros niños y niñas porque no tenemos ya mucho margen de maniobra para dejarles un futuro estable y, sobre todo, un medio ambiente sano”, aseguró Colosio.