Enrique Alfaro explicó a los rectores universitarios de Jalisco cómo funcionará la consulta sobre el Pacto Fiscal

En reunión esta mañana con rectores de universidades privadas e instituciones públicas de educación superior, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, explicó la importancia que tiene la consulta ciudadana del pacto fiscal para Jalisco y la oportunidad que tienen los ciudadanos de participar en un acto democrático histórico.

Desde el Colegio de Jalisco, el mandatario estatal reiteró que la consulta es un instrumento que pueden usar los ciudadanos para expresar su opinión y que su voz sea escuchada, además de proponer despejar la disyuntiva sobre la distribución de impuestos, la retribución a la entidad y si la vigencia del convenio de coordinación fiscal es justa o no en torno a las realidades que vive Jalisco.

Presenta Alfaro a CEMJAL detalles de consulta ciudadana sobre Pacto Fiscal

Recordó la necesidad de revisar el pacto fiscal y cambiar las fórmulas de distribución de los impuestos vía convenio coordinación fiscal es un tema impostergable. Dijo que, por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 siguen sin etiquetarse recursos federales a los municipios de la entidad y tampoco para realizar proyectos prioritarios en la entidad.

“Jalisco está en un momento en el que si no tomamos una decisión firme de cómo se construye la relación fiscal del Estado con la Federación, vamos a meternos en un problema de mucho mayor fondo. No es necesario más que ver los términos con los que fue construido el Presupuesto de Egresos del próximo año de la federación, dicen que hay un aumento en las participaciones, pues lo que pasó es que aumentó la bolsa participable y nos toca lo que nos toca por ley, no hay ninguna concesión para el Estado, y no queda etiquetado uno solo de los proyectos estratégicos que pueden dar viabilidad a nuestro Estado en el mediano plazo”, expuso el mandatario.