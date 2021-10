AMLO pide a estados más austeridad en recursos federales

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por no entregar más participaciones federales a los estados si antes los gobernadores no demuestran que manejan el presupuesto con honestidad y austeridad.

“¡Cómo se va a modificar la Ley de Coordinación Fiscal para entregarles más dinero a los estados si hay corrupción! ¿Quieren más dinero para seguir robando? No.

“En mi caso, yo no creo que se entregue más dinero si no hay la seguridad de que se va a manejar con honestidad, porque no vamos nosotros a seguir fomentando la corrupción y los privilegios, no soy cómplice de actos de corrupción”, advirtió el mandatario.

En la mañanera, el jefe del Ejecutivo consideró que los gobernadores están en su derecho de presentar controversias constitucionales o consultas para cambiar el Pacto Fiscal, como actualmente pasa en Jalisco, pero reiteró que la forma de obtener recursos es ahorrando y gobernando con austeridad y sin prepotencia.

“¿Qué pasó en los estados?, —reiteró el mandatario— reciben participaciones. ¡Que no son suficientes, puede ser!”.

Para el Presidente, es necesario que se internalice en los gobiernos que no debe haber corrupción ni derroche, es decir, que el mejor gobierno es el que maneja el presupuesto con honestidad.

“¿Qué hacían antes? Había corrupción, derroche, robaban a manos llenas los altos funcionarios públicos, en complicidad con grupos de intereses creados, contratistas, empresarios…”, sostuvo.

Agregó que encima de eso aumentaban los impuestos. Como no había dinero —expuso— no les alcanzaba, era aumentar deuda o cobrar más impuestos. Se pueden cobrar más impuestos, pero primero el gobierno tiene que demostrar que está manejando el presupuesto con eficiencia, honestidad y austeridad.

Y después, si no alcanza, entonces se plantea que las contribuciones se cobren de manera progresiva, es decir, que aporten más los que tienen más, los que reciben más ingresos; pero eso no se hacía: “es lo que estamos llevando a cabo en el gobierno federal”.

Criticó los derroches en los estados, que se compren aviones de lujo y les recomendó que viajen por tierra, para que den cuenta de cuál es la situación de los caminos.

“Acabo de ir el fin de semana a ver las afectaciones del huracán Grace a Veracruz, Puebla, Hidalgo. El camino de Tulancingo a Huayacocotla, lleno de baches”, remató.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar

PAL