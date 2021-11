Presenta Alfaro a CEMJAL detalles de consulta ciudadana sobre Pacto Fiscal

Con la invitación a un diálogo con el Consejo Empresarial de Jalisco (CEMJAL), el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, atendió las dudas de los empresarios en torno a la consulta sobre el Pacto Fiscal de Jalisco con la Federación.

El mandatario aclaró que este tema no pertenece a un debate de un “círculo rojo de élite” sino en algo que incide en el día a día con las y los ciudadanos, pues al hablar de un arreglo fiscal integral se pone sobre la mesa la participación directa del sector público, privado y la sociedad.

Al respecto, señaló que las aportaciones que se hacen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los patrones y trabajadores de Jalisco, registran un superávit de 7 mil millones de pesos, sosteniendo como cuestionamiento si el instituto opera al 100 por ciento para los afiliados, por lo que es urgente la revisión del Pacto Fiscal.

“No queremos nada más ganar con el sí el resultado final, lo que queremos es que la gente sepa qué es el pacto fiscal, que la gente entienda lo que está en juego porque muchas veces tristemente lo digo, la agenda ciudadana se limita al día a día, a lo que parece impactarnos de manera directa, a la gente pudiera parecerle más importante otros temas, y hay quien dice: nadie entiende y nadie sabe lo que es el pacto fiscal, yo difiero, lo que creo es que una decisión de este tamaño tiene que ser sometida a una discusión pública abierta, que si vamos a reformar nuestra constitución nunca va a estar de más preguntarle a la gente su opinión y nunca a va a estar de más la oportunidad de informarle a la gente lo que está en juego, de que la gente se dé cuenta de que no es un asunto de gobierno pidiendo presupuesto, se trata del dinero para pagar la educación de nuestros hijos, para comprar medicamentos del sector público, para arreglar carreteras, escuelas, hospitales, es el dinero de todos”, explicó Enrique Alfaro.

En Expo Guadalajara, el Gobernador escuchó las dudas del empresariado a quienes les informó que a través de la consulta pública se permitirá generar la primera participación ciudadana local. Añadió que no se puede ser indiferentes ante un tema tan transcendental en el que, de recaudar localmente los ingresos significaría el doble de prepuestos (150 mil mdp aproximados) o, de ajustarse los márgenes a un nivel de recibir ingreso per cápita en la media nacional esto implicaría ajustes de 50 mil mdp más en un trato justo y homogéneo.

Por lo que expresó, se espera en primera instancia tener un acuerdo que permita más equidad, una distribución más homogénea de los recursos per cápita, que siente las bases de un nuevo acuerdo entre los Estados de la República para fortalecer el modelo del Federalismo.

Ante la exposición de empresarias y empresarios de ver por los municipios, Enrique Alfaro señaló que primero se debe de buscar un acuerdo de coordinación fiscal justo y posterior realizar un nuevo pacto de coordinación con los municipios.

Acompañado por Julieta Angulo, presidenta del CEMJAL; la vicepresidenta Annia Alicia García; el titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Económico, Xavier Orendain de Obeso, y empresarios suscritos a esta representación privada, el Gobernador adelantó que se cuenta con un equipo de expertos que estudian los panoramas que lleven a Jalisco a revisar la permanencia del pacto cada seis meses, como así se estará preguntando en la consultada ciudadana a finales de este mes en todas las regiones de Jalisco.

“En lo personal lo he dicho, no quiero que Jalisco se salga, nos conviene un nuevo pacto abierto” en el que, dijo el Mandatario, Jalisco se mantenga y siga ayudando a las entidades más vulneradas del país, pero con previa distribución justa y segmentada por necesidades específicas de cada lugar, de una recaudación que es de los estados, no para el Gobierno Federal.

Julieta Angulo, presidenta del CEMJAL estableció que esta agenda conjunta ayudará a entender los avances y antecedentes de lo que representa a Jalisco en la búsqueda de un trato justo en términos fiscales y distributivos.

Desde 1980 no se revisa las condiciones de este Pacto Fiscal que ha dejado en desventaja a Jalisco en comparación con ciudadanos de otras entidades en cuanto a la distribución de presupuestos.

alg

Sigue leyendo

El “Niño de Oro” pierde la vida en jaripeo de Atlixco, Puebla

Célula del CJNG irrumpe en Chinicuila y se enfrenta contra guardia comunitaria | VIDEO

Caravana migrante descansa en Chahuites, Oaxaca