¡En corto el dinero! Captan nuevo asalto en combi de Naucalpan: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un nuevo e indignante video de un asalto ocurrido en el transporte público del Estado de México, en esta ocasión los hechos ocurrieron en una combi que transitaba por las calles del municipio de Naucalpan donde dos amantes de lo ajeno pidieron carteras, celulares y hasta arrasaron con las compras de una pareja, por lo que las imágenes han causado una gran ola de indignación entre los internautas y habitantes de este municipio mexiquense.

El video del atraco fue difundido en el canal de YouTube llamado “Asaltos Edo.Méx” y de acuerdo con la información de la grabación, el atraco ocurrió alrededor de las 20:30 horas del pasado sábado 13 de noviembre cuando una combi del transporte público transitaba sobre la avenida Río Hondo en la colonia San Antonio Zomeyucan, muy cerca de la zona conocida como “El Molinito” en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En las imágenes se puede apreciar que son dos hombres quienes se hacen pasar por pasajeros, incluso, esperan a que baje un sujeto para momentos después comenzar el atraco, uno de los delincuentes que está sentado cerca de la puerta es quien saca un arma de fuego de su mochila y corta cartucho al mismo tiempo que le indica al chofer que conduzca con calma para cometer el atraco sin contratiempos.

En la parte trasera de la combi, su cómplice comienza a pedir teléfonos, una vez que tiene todos los teléfonos en su mochila, comienza a pedir dinero, “el dinero, el dinero en corto, el dinero”, sin embargo, uno de los pasajeros, un joven de entre 20 y 25 años le dice que no lleva dinero encima, por lo que el ladrón comienza a buscarle entre sus bolsas para verificar si era verdad o no lo que decía, “ya cállate, no te estoy haciendo nada”, se escucha decir al ladrón mientras busca entre las prendas del joven.

Ladrones roban compras de una pareja

Una vez que el ladrón se asegura de tener todas las pertenencias de los pasajeros, les pide que mantengan sus cabezas abajo y les indica a dos pasajeros que se recorran para que pueda sentarse cerca de la puerta y llegado el momento pueda bajar sin ningún contratiempo. En otro momento del video también se puede apreciar que el ladrón que estaba sentado en la parte delantera despoja a una pareja de sus teléfonos y dinero, no obstante, también les quita un par de bolsas que contenían ropa de una prestigiosa marca.

Antes de bajar, el ladrón que portaba la pistola se acerca a otro pasajero y le arrebata una bolsa de plástico en la que no se observa con claridad lo que portaba, sin embargo, ambos ladrones bajan del vehículo y se retiran caminando mientras la combi continua su camino, tal como le indicaron los ladrones al conductor y una vez que avanzan se pueden escuchar algunas expresiones de frustración de los pasajeros.

En video difundido en redes sociales desató una ola de indignación entre los internautas, quienes pidieron a las autoridades estatales incrementar la presencia policial en el municipio de Naucalpan pues aseguran que los asaltos son constantes en esta zona, además, también pidieron difundir el video en diferentes redes sociales para tratar de identificar a los ladrones y poder denunciarlos ante las autoridades, sin embargo, hasta ahora no se tiene ningún dato sobre su posible paradero.

