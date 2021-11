“¡Se la supo!” Heroico chofer frustra asalto a combi en Valle de Chalco: VIDEO

“Ya te la sabes chofer, no te me arranques” fueron las palabras con las que un asaltante intentó despojar de sus pertenencias a los pasajeros de una combi que circulaba por las calles del municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, sin embargo, no contaba con la rápida reacción del chofer, quien hizo una maniobra para evitar el asalto, por lo que el video de su acción se hizo viral en redes sociales donde se ganó el reconocimiento de miles de internautas por haber evitado que el delincuente cometiera su fechoría.

El video del intento de asalto fue captado por las cámaras de vigilancia de la unidad del transporte público y de acuerdo con las imágenes los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 horas del martes 16 de noviembre, aunque no se especificó el lugar exacto de los hechos trascendió que fue en alguna calle perteneciente al municipio de Valle de Chalco, una zona que sufre constantemente de asaltos al transporte público.

En las imágenes difundidas se puede apreciar que en la unidad viajan al menos cinco pasajeros y se observa que la combi se dispone a detenerse para subir a otros pasajeros, una vez que se abre la puerta se acerca un hombre de complexión robusta usando chamarra negra y gorra blanca, aparentemente no estaba armado y sin subirse a la unidad intenta cometer el atraco diciendo “ya te la sabes chofer, no te me arranques, el celular”, no obstante, no termina de decir la frase cuando conductor ya había acelerado y pese a que el delincuente trató de aferrase a un tubo de la unidad, momentos después se suelta quedándose en el camino sin haber logrado su cometido.

Los pasajeros se mostraron alarmados cuando escucharon al ladrón, sin embargo, una vez que el chofer aceleró la mayoría siguió el trayecto como si nada hubiera pasado, por su parte, el operador de la unidad siguió acelerando para alejarse lo más rápido posible de la escena.

Reconocen en redes al chofer

El video de la maniobra del chofer de la combi para evitar un asalto fue difundido en diversas redes sociales y cientos de internautas reconocieron al operador de la unidad por hacer frente a la situación, incluso, algunos pidieron que se le reconociera como todo un héroe por lo que iniciaron su búsqueda, por otra parte, algunos usuarios de las redes también señalaron que el actuar del conductor fue muy arriesgado pues aunque “sí se la supo”, expuso su vida y la de los pasajeros pues comentan que, aunque no apareció un arma a cuadro, el asaltante sí pudo estar armado.

SIGUE LEYENDO:

Terror psicológico en Ecatepec, asaltan combi sin estar armados: "Ya se la saben" | VIDEO

Indignación en Valle de Chalco: asaltó en 30 segundos a todos los que caminaban por una calle I VIDEO