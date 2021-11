AMLO agradece a Biden iniciativa migratoria: imágenes y todo lo que pasó en la reunión bilateral

Tras la reunión que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario mexicano realizó un recuento de su charla ante medios de comunicación y fiel a su costumbre realizó un recuento histórico sobre las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, en este caso, de los diferentes líderes que tuvieron a lo largo de los años.

"Conversábamos acerca de la relación histórica que tuvieron el presidente Lincoln y Juárez 'el mejor presidente de México'. Se entendieron y el presidente Lincoln nunca reconoció al emperador Maximiliano, que fue impuesto mediante una invasión a nuestro territorio. Cuando asesinan al presidente Lincoln, lo expresa en un escrito Juárez manifestando su dolor. Fue un momento estelar en la historia de nuestros pueblos, de nuestras naciones", mencionó.

"Es algo muy significativo con el presidente Franklin Roosevelt que mantuvo una relación de respeto y amistad con Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del Siglo XX", prosiguió el mandatario quien recordó al poeta Pablo Neruda y cómo se expresó del mandatario estadounidense por sus libertades.

AMLO recordó la relación entre Juárez y Lincoln (Foto: Gobierno de México)

"Comentaba con el presidente Biden que el poeta Pablo Neruda le tenía un gran respeto al presidente Roosevelt por sus aportaciones. Sus cuatro libertades o derechos. El derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de creencias y dos derechos muy fundamentales: el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miseria. Por eso Neruda decía que Roosevelt era el 'Titán de las libertades'", recordó el tabasqueño frente a Biden.

AMLO le agradece a Biden iniciativa de reforma migratoria

Uno de los temas que tocó López Obrador fue el de la condición de los migrantes mexicanos en la Nación Americana. Expresó su agradecimiento por la reforma migratoria que mejoraría las condiciones de los connacionales que trabajan muy duro en dicha nación.

"Decirle al presidente Biden, porque también tengo el compromiso con los hermanos migrantes... Vamos a darle seguimiento a la iniciativa que envió al Congreso y beneficia a millones de migrantes que trabajan honradamente en Estados Unidos. Es una iniciativa con dimensión social. Es una inactiva para hacer justicia y por eso nos da mucho gusto estar aquí, Presidente", le dijo.

AMLO recordó que Neruda llamó a Roosevelt era el "Titán de las libertades" (Foto: Gobierno de México)

La importancia del T-MEC y las relaciones bilaterales

Como se esperaba, el mandatario mexicano mencionó que le expresó a Biden que en la actualidad (después de tantas turbulencias) existe una facilidad en las nuevas relaciones, pues existe una intención de trato respetuoso entre ambas naciones.

AMLO recordó que tiene un compromiso con los migrantes. (Foto: Gobierno de México)

"Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos. Me dijo que de no nos iban a ver como 'patio trasero', cosa que agradecemos porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y soberanía. Agradecemos mucho ese trato respetuoso y vamos a ayudar, vamos a participar para la integración económica de América del Norte y todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo. Integración económica con respecto a nuestra soberanía, pero tenemos muchas posibilidades de fortalecernos de estrechar nuestra relación en lo económico y seguir actuando de manera conjunta".

Asimismo, dijo que para América es muy importante el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), pues "es un instrumento fundamental en estos tiempos. De modo que nos da mucho gusto estar aquí", detalló.

