¿Qué es el caso “Guccilopoztli”? Aclaran la mentira que incluyó a AMLO y a uno de sus hijos

Durante la conferencia de prensa Mañanera en Quintana Roo, Elizabeth García Vilchis habló sobre el caso “Guccilopoztli” que señala que uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador con el que supuestamente viajaba en un vuelo comercial, vestía una chamarra de diseñador de lujo de la marca Gucci.

La encargada de la sección Quién es quién en las mentiras, García Vilchis desmintió que la persona con la que habla el presidente López Obrador durante su vuelo de regreso tras su participación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se tratara de uno de sus hijos.

Si bien la persona en cuestión portaba una chamarra de la marca Gucci y charlaba con López Obrador, no se trataba de uno de los hijos del presidente, sino de una mujer que coincidió en el vuelo comercial que tomó el jefe del Ejecutivo. La noticia de la fotografía fue manejada como el caso "Guccilopoztli".

¿Cuánto cuesta una chamarra Gucci?

García Vilchis afirmó que la difusión de la fake news fue para generar polémica y usada por los críticos al gobierno federal quienes inventan mentiras sobre el presidente y su familia, aseguró. El tema que fue compartido por usuarios en las redes sociales.

Los mismos usuarios en las redes mostraron los precios al los que puede llegar a costar una de las chamarras de diseñador, la cual puede valer entre 40 mil pesos y llegar a costar más de 116 mil pesos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los que intentan hacer guerra sucia, al aprovechar cualquier oportunidad que atente contra el gobierno de austeridad que el mandatario maneja.

"A los que promueven guerras sucias no lo hagan, porque no les rinde ese dinero que destinan a la propaganda, no les ayuda, pero lo peor es que los mancha, no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral, el que se vale de esas maniobras, el que hace politiquería no es gente buena para el servicio público", acotó.

