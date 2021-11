Marlene era una chica sencilla, divertida y alegre, murió en explosión de la Pensil tras hacerle un favor a su papá

Marlene murió el fin de semana luego se registrara una explosión causada por dos tanques de gas picados en la vecindad donde vivía en la colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En ese terrible accidente 28 familias resultaron afectadas, dos personas se encuentran internadas en el Hospital Rubén Leñero y Marlene fue la única víctima mortal.

Su padre Gabriel Santos recuerda que antes de morir su hija le hizo un favor, y nunca se. Imaginó que sería el último que compartiría con ella.

Marlene Santos Rodríguez tenía 20 años de edad, y había estudiado una carrera corta en belleza, pero trabajaba como empleada de limpieza en oficinas. Su horario de trabajo era laborar un sábado sí y otro no; fue justo el sábado 13 de noviembre cuando descansó y se quedó en su hogar.

Su padre, conmovido por la terrible pérdida de su única hija y de su hogar, dijo en entrevista para Foro TV, que “si le hubiera tocado trabajar, se hubiera levantado y se hubiera ido”.

Marlene entraba a las 7:30 y trabajaba en una empresa que se localiza en Marina Nacional. La explosión se registró a las 9:40 horas en la calle Lago Ammer, en la Miguel Hidalgo, por lo que el destino no quiso que así fuera ese fatídico sábado.

Marlene murió al hacerle un favor a su papá

A Marlene le gustaba salir con sus amigos, su padre recuerda que “era una chica sencilla, honesta, alegre, divertida; le gustaba salir , convivir con sus amistades, me avisaba: Ahorita vengo, ya me voy a trabajar, me decía”, recuerda su papá conmovido.

Marlene murió al hacerle un favor a su papá, pues se le habían olvidado la llave para cerrar un tanque de gas por lo que le pidió a ella que se regresara por ella.

En ese momento se registró la explosión, por lo que murió ahí, mientras que él al momento de escuchar el estruendo sólo se agachó para tratar de protegerse.

Recuerda que antes de que explotara el inmueble por acumulación de gas, se escuchaba un ruido fuerte como si se tratara de una fuga de agua, sonido ocasionado por la presión del gas que se estaba escapando.

Marlene fue sepultada el domingo por amigos y familiares, luego de haber sido velada en casa de uno de sus vecinos en la alcaldía Miguel Hidalgo; su cuerpo descansa en un panteón de la misma demarcación.

SIGUE LEYENDO:

Gobierno de CDMX facilitará trámites a vecinos afectados por explosión en Miguel Hidalgo: Mauricio Tabe