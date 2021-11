Claudia Sheinbaum: "Tras explosión en Miguel Hidalgo GCDMX apoyara sin politizar la tragedia"

Ante situaciones de tragedia, el gobierno de la Ciudad de México no politizará la situación, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Tras la explosión de gas que se registró en la colonia Pensil, perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo, que gobierna la oposición, Sheinbaum Pardo expuso que trabajarán en estos casos en todos los espacios, sin importar colores partidistas, atender a la ciudadanía.

“Ayer estuvimos con quienes estaban de la alcaldía; nosotros no vamos a politizar este tema ni mucho menos, no creo que sea correcto. El alcalde tiene que dar cuentas y nosotros también, y nos vamos a coordinar, particularmente en estos temas de protección civil y de atención a la ciudadanía, no importa donde ocurra, siempre va a estar ahí el Gobierno de la Ciudad”, dijo.