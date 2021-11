Claudia Sheinbaum asegura que se van a entregar casas a familias afectadas por explosión en Miguel Hidalgo

A las más de 20 familias afectadas por la explosión en una vecindad de la colonia Pensil Norte, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, se les va a apoyar con viviendas, así lo explicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien acudió a la zona del siniestro.

"Con el Instituto de Vivienda vamos a recuperarles las viviendas, en lo que ocurre eso, que va a llevar unos meses, van a tener el apoyo permanente del Gobierno de la Ciudad", explicó en un mensaje a los vecinos.

Hoy por la mañana, de acuerdo con una versión preliminar, hubo una explosión por acumulación de gas LP, que dejó como saldo una mujer fallecida y 12 lesionados, así como la vecindad destruida. La mandataria capitalina aseguró que a los afectados se les va a brindar el apoyo para renta.

"Las personas que viven en la vecindad, hasta que no se retire todo el escombro y no se revisen bien, va a ser muy difícil que regresen a sus casas, aun no hayan tenido daños. Va a haber un apoyo de renta para que ustedes tengan el apoyo, ya sea que van a ir con algún familiar o algún sitio y puedan estar en lo que se resuelve el problema en este lugar", dijo.

La titular del Ejecutivo local aseguró que van a trabajar de manera coordinada con la Alcaldía Miguel Hidalgo.

"Junto con la Alcaldía, estamos trabajando conjuntamente para que no haya ningún problema (...) estamos haciendo una lista de los vecinos, de todas las personas, que viven en la vecindad en donde fue la explosión y otra lista de los vecinos que viven en la calle de aquí", dijo.

Agregó que se revisan las viviendas de zonas aledañas para descartar afectaciones y vuelvan a sus inmuebles las familias. La explosión en un inmueble ubicado en la colonia Pensil Norte, alcaldía Miguel Hidalgo, es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo inició una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad, homicidio y lesiones, todos culposos.

