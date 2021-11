Municipios están al borde “de la quiebra operacional”, advierten alcaldes de oposición

Alcaldes de oposición advirtieron que al menos el 50 por ciento de los 2 mil 471 municipios del país están “al borde de la quiebra operacional” para atender servicios básicos para la población por la falta de recursos, por lo que pidieron a la Cámara de Diputados etiquetarles más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022; el PRI condicionó a Morena que si no aceptan reasignaciones presupuestales no les darán votos para reformas constitucionales.

El llamado lo hicieron en una reunión con más de 350 alcaldes de oposición y legisladores del PAN, PRI y PRD, este miércoles desde el Auditorio Aurora del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco de la discusión del Presupuesto en el Pleno de la cámara.

Acusó que los ayuntamientos suplen “las ausencias o carencias de programas y políticas públicas estatales o nacionales”, por lo que exigieron restituir recursos para diversos programas, como el de Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg).

“Por ejemplo, las policías municipales realizamos el 100 por ciento de las detenciones por faltas administrativas y el 85 por ciento de todos los detenidos que son presentados ante el Poder Judicial para generar una causa penal. A pesar de que somos los que hacemos la mayor parte del trabajo, somos los que menos recibimos recursos en el sistema de seguridad”, expuso.

También acusaron que el actual gobierno federal, en cada ejercicio presupuestal, ha dado “una agresión al federalismo, un debilitamiento constante de las finanzas de los municipios” porque en 2018 los recursos de subsidios para entidades federativas ascendían a 164 mil 500 millones de pesos y para 2022 propone 118 mil 900 millones de pesos, que equivalen a 36.8 por ciento.

“Vemos que no hay dinero para calles, no hay dinero para alumbrado, no hay dinero para el tema del agua, no vemos recursos para hacer que la gente tenga un mejor empleo, dar facilidades para que generen su propio negocio, hoy necesitamos recursos para seguridad”, dijo Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, Guanajuato.