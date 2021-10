UNA-CDMX pide reparto justo en presupuesto para 2022

La Unión de Alcaldias de la Ciudad de México (UNA CDMX) pidió sensibilidad a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y al Congreso capitalino al momento de otorgar recursos, principalmente, en materia de obra pública a las demarcaciones para el año fiscal 2022.

En conferencia de prensa, los integrantes de este grupo refirieron que si bien el techo presupuestal que les notificó la Secretaría de Finanzas trae un aumento, este es “insuficiente” para llevar a cabo mejoras urbanas que requieren los habitantes.

El vocero de la UNA CDMX y alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez expuso que es necesario considerar que del presupuesto total para el próximo año solo cuentan con un 27 por ciento para obra pública y es que el resto se destina al pago de nómina.

Explicó que en tiene como compromiso usar los recursos de manera racional para atender la mayor parte de las necesidades que tenemos en la demarcación, principalmente, “en calles en buen estado y bien iluminadas, mejores servicios urbanos, más seguridad y que vean que estamos trabajando 24/7 para mejorar la calidad de vida de quienes gobernamos”.

“El trabajo que se va a llevar a cabo no tendrá limitantes, nosotros vamos a seguir y no nos van a detener aún con este 27 por ciento nosotros vamos a hacer que las cosas sucedan. No tenemos varitas mágicas no tenemos para solucionar todo, pero lo intentaremos”, resaltó.