UNA-CDMX propone diálogo franco y transversal con gobierno local

La Ciudad de México no puede estar dividida y por eso quienes integramos la UNA-CMDX acudimos a la instalación del Cabildo de la Ciudad de México, con toda la voluntad para trabajar con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, e impulsar políticas transversales que sean útiles para la sociedad, sostuvo Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán.

Reunidos por primera vez las y los nueve alcaldes integrantes de la UNA-CDMX con la jefa de gobierno y el secretario de gobierno, Martí Batres, reiteraron su disposición a entablar una relación institucional y de respeto basado en el diálogo constante en donde sea la agenda ciudadana quien oriente los trabajos.

De acuerdo con el alcalde de Coyoacán, también la jefa de gobierno y el secretario señalaron "que tenemos toda la libertad para tener comunicación directa con todas las secretarias y secretarios que componen el gabinete para hacer más ágil las políticas transversales que nos van a permitir atender a todas y a todos los ciudadanos”.

“Yo insisto, estamos abiertos al diálogo, siempre anteponiendo la agenda ciudadana. No es posible que estemos divididos porque eso no nos va a llevar a nada. Nosotros en un año queremos dar un resultado claro, no queremos decir: ´sabes qué, nos heredaron un problema´, no. Eso no esperan los ciudadanos, los ciudadanos esperan que nosotros les resolvamos el problema del rescate de los espacios públicos, los servicios urbanos, por eso tenemos que caminar con este orden de gobierno, haciendo política transversal y así solucionando todos los problemas ciudadanos”, comentó.