UNA-CDMX rechaza utilizar recursos públicos para eventos de toma de protesta

Los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) aseguraron que las críticas a sus ceremonias de toma de protesta, el pasado 1 de octubre, son evidencia “de que les sigue soliendo la derrota electoral”, y es que refirieron de no ser así “no tendrían porque fijarse” en ello.

Asimismo, dijeron que no es problema de ellos que los morenistas “no tengan la capacidad de hacer mucho con poco”, incluso, dejaron en claro que d ninguna manera se utilizaron recursos de las demarcaciones.

Lo anterior, después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hiciera referencia sobre las lujosas ceremonias con las que iniciaron su administración los alcaldes de la alianza “Va por la CdMx”, integrada por PAN, PRI y PRD.

En conferencia de prensa, Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc y quien fue señalada por colocar alfombra roja en la demarcación, expuso que todo lo que se colocó en la sede de la alcaldía “es mío” y es que recordó que “soy dueña de una empresa que se dedica a la producción de eventos masivos”.

Explicó que la lona con el logo de la alcaldía Cuauhtémoc “no costó más de 7 mil pesos”, y detalló que “pusimos una alfombra que vamos a estar utilizando en todos los eventos”.

Añadió que “pusimos canastas de flores que, si ustedes saben de flores, eran de las más baratas: rosas blancas, margaritas y nubes; esas flores se conocen como flores panteoneras y son lo más económico qué hay en el mercado de Jamaica”.

Resaltó que hubo “fuegos pirotécnicos, si y no fue un espectáculo como en Disney que duran media hora, fueron 3 minutos”.

Señaló que “el audio, el templete es mío, no costo nada, toda la producción es mía”, y es que refirió que si “hubo un cóctel donde no hubo mucho bebidas porque yo no bebo y no me gusta la gente bebe”.

“Fue algo muy, muy modesto. Pienso que el grupo de Morena cree que todos somos como ellos que estiran la mano para que les den dinero y están acostumbrados a estar pidiendo favores”, destacó.

Resaltó que Morena “no sepan hacer las cosas con poco dinero no es problema mío, y el que les hubiera gustado Cuauhtémoc para que fuera la nota de todas las alcaldías pues los felicito porque me andan haciendo publicidad gratuita”.

“Que sigan con sus ataques, a mi me están favoreciendo y engrandeciendo”, aclaró.

Por su parte, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón señaló que no se dieron bebidas de alto costo como se menciona y es que apuntó “yo no di ni siquiera agua”.

Agregó que los eventos fueron como los que realiza Sheinbaum Pardo que tienen “templete, audio y sillas”.

“Eventos faraónicos es la pirámide que pudieron en el Zócalo; desperdició de recursos, recibir con verandas a más gobernadoras electas de otros estado o estar viajando a los estados de la República cuando la chamba de la jefa de gobierno está en la Ciudad de México. Desfalco, el que ocasionaron los alcaldes salientes de nuestras alcaldías”, acusó.

Finalmente, Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, dijo que “las tomas fueron como a cada quien les fue posible hacerlas” y dejo en claro “no fue con recursos de las alcaldías”.