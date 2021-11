Personalidad de Pablo Gómez podría ser un peligro al frente de la UIF, considera Luis Carlos Ugalde

Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente del IFE, consideró que la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a sus características emocionales y su estilo retórico, podría ser algo perjudicial para la labor que se lleva en el órgano investigador.

En entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", detalló que el perfil de Gómez no tiene nada qué ver con lo que se requiere para la UIF, ya que "no conoce la materia, no es abogado, ha sido legislador en al menos 15 ocasiones y durante toda su trayectoria ha destacado por ser activista, lo cual no está mal, pero tampoco es lo que se necesita para el cargo".

Considero que también es un ideólogo y propagandista al que no le gusta el diálogo, por lo que su "personalidad podría ser peligrosa al frente de la UIF", porque su discurso podría ser de venganza y persecución, lo que afectaría la labor de la unidad, ya que provocaría que las investigaciones se caigan y sean desechadas.

Ugalde dijo que la celebración de la boda de Santiago Nieto, ahora extitular de la UIF, fue un acto innecesario, ya que hacer público a 300 personas una acción de esta magnitud fue lo que le costó el cargo.

Por otro lado, habló sobre los constantes cambios en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, ya que desde que inició la administración han renunciado una serie de funcionarios.

"En los gobiernos de tipo populista comienzan con un balance, pero al final los que acaban por quedarse son los ultras, los que iniciaron la 'revolución', mientras que los moderados tienden a tirar la toalla, ya que en este tipo de administraciones lo último que predomina es la planeación", señaló.

Puso como ejemplo que alguien como Carlos Urzúa y Alfonso Romo hayan preferido salirse y continuar con sus actividades personales, debido a que tienen hacia dónde moverse, mientras que los ultras y los defensores del movimiento ideológico se acaban quedando, ya sea porque carecen de opciones o porque esperan conseguir algo más.

Por último, Luis Carlos Ugalde externó que los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, como son la jefa de Gobierno, Claudia Sheinabum, y el canciller Marcelo Ebrard, a pesar de estar anticipados en la carrera, estimó que no habrá un proceso de selección democrático, ya que será como en los 70's u 80's, mediante el dedazo.

"Seguiremos viendo que continuará en campaña durante los próximos dos años, pero es probable que el proceso sea desgastante tanto para Sheinbaum como para Ebrard, pero al final quien decidirá quién va es el presidente López Obrador", detalló.

Adelantó que, de acuerdo con los datos que tenemos hasta el momento, en 2024 quien ganará las elecciones será el candidato emanado de Morena, no importa quién sea, pero consideró que la oposición todavía tiene una oportunidad.

