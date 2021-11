Discusión de Paquete Económico 2022 arranca con "medición de fuerzas" entre Morena y oposición

Entre protestas, mantas y amagos Morena y aliados; y el bloque opositor de “Va por México” que conforman PAN, PRI y PRD, midieron fuerzas en el arranque de la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

El bloque opositor de “Va por México” fue el primero en mostrar músculo desde la tribuna del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, al manifestar el posicionamiento sobre el dictamen, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Chazaro, fue respaldado por todos los integrantes de la alianza, perredistas, panistas y priistas subieron a la tribuna a manera de respaldo.

A nombre de la alianza, Espinosa Chazaro, llamó a Morena a escuchar y a tomar en cuenta su propuesta de Presupuesto Alternativo 2022, que busca una reasignación de 380 mil millones de pesos, al tiempo que advirtió a Morena, que estarán pendientes del sentido de su voto a las reservas que presentarán a favor de los ciudadanos.

“Desde Va por México, le decimos al pueblo de México que vamos a defender las causas de la gente, vamos a pedir dinero para las medicinas de los niños con cáncer, vamos a pedir dinero y recursos para los municipios y queremos ver claramente, lo decimos fuerte y lo decimos claro, cómo vota Morena estás reservas en favor del pueblo de México”, señaló el coordinador perredista.

Al fijar el posicionamiento del Revolucionario Institucional, también respaldado en la tribuna por sus homólogos e integrantes del PAN y PRD, el coordinador de la bancada, Rubén Moreira, refirió que Morena, PVEM y PT que en las urnas no tuvieron mayoría y a manera de amago, les recordó que requieren de la oposición para aprobar las reformas constitucionales.

“Que las posiciones, incluyendo la de otros partidos, tenemos el 52 pro ciento de los votos, que sí ustedes son más diputados es por una ficción que se llama sobre representación, pero que los mexicanos no les dieron la mayoría ni aquí, ni para otras reformas, así que pedimos respeto para la discusión, sí después quieren discutir alguna otra cosa”, subrayó el líder priista.

Moreira, llamó al bloque lopezobradorista a discutir el dictamen de presupuesto 2022 de manera minuciosa y a romper la polarización.

“Le pedimos que estos días que estemos acá, debatamos con profundidad, que rompamos el círculo pernicioso de la polarización del país que a nadie ayuda, que construyamos desde acá, los acuerdos qué México necesita, no olvidé esa mayoría que sólo votó por ustedes el 48 por ciento”, recalcó Moreira.

En su turno, la bancada del PAN en voz de su coordinador, Jorge Romero, aclaró a Morena y aliados que no están en contra de todo el presupuesta, pero dijo, tienen una propuesta alternativa de gasto que es factible y únicamente representa el 2.6 por ciento del total de presupuesto de 7 billones 088 mil millones de pesos.

“Nosotros no venimos por la marcianada de pedirles que se saquen 500 mil millones de pesos más, no venimos con eso, con exactamente los 7 billones 088 mil, un poquito más, millones de pesos, es como estamos planteando un presupuesto alternativo, ni un peso más. Segundo, es factible… estamos planteando una reasignación del 2.6 por ciento, no llegamos ni al tres por ciento, en un comparativo global que les estamos proponiendo reasignar y si estamos proponiendo un proyecto alternativo que les pedimos que ojalá puedan, si quiera escucharlo, ojalá, es porque sencillamente lo decimos los que no pensamos igual que ustedes”, señaló el coordinador de la bancada panista.

Morena y aliados, replicaron la estrategia de la oposición y con el respaldo de Morena, PT y PVEM, y con pancartas en las que se leyó “cumplimos con la austeridad republicana” “presupuesto donde más se necesita”, “70 millones vacunados” y “primero el pueblo”, entre otros, la morenista Laura Imelda Pérez aseguró que se trata de un presupuesto que mejora la calidad de vida de todos los sectores de la población.

“Votar en contra, y muchos lo harán, es votar en contra de todo lo que representa el bienestar social, ignorar a la mayoría de las y los mexicanos, ir en contra de la seguridad y el crecimiento del país, Los invito a reflexionar, dejen de mentir y tratar de engañar, tonto es el que cree que el pueblo es tonto y aquí ya nadie les cree por más gritos y pataletas que den”, advirtió la morenista.

