¿De qué trata la Miscelánea Fiscal?

Luego de cuatro días intensos de sesiones en la Cámara de Diputados y tras desecharse más de veinte reservas, se aprobó en lo general la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal de 2022 propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entrará en vigor a inicios del siguiente año. Este tema no solo generó discusión entre los distintos grupos parlamentarios, sino que también dividió la opinión pública respecto a la propuesta fiscal. Sin embargo, después de haber sido aprobado, es preciso preguntarse cuáles son los principales cambios que trae consigo esta medida.

En un inicio, el dictamen obligaba a todas las personas físicas mayores de 18 años a que tramiten su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) aun cuando no realizaran actividades económicas. Esto provocó un descontento general; sin embargo, la morenista Lidia García presentó una reserva a este párrafo del Código Fiscal para que esta obligatoriedad no implique alguna sanción en caso de que no se realice ni que se fuerce a pagar contribuciones o presentar declaraciones, pues el alta se dará “sin obligaciones” siempre y cuando las personas no estén incorporadas a alguna actividad económica.

Asimismo, el Paquete Económico 2022 incluye cambios en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para limitar de manera sustantiva la deducibilidad de donativos privados. Actualmente, las deducciones personales de una persona física se pueden componer hasta del 7% de sus donaciones, 10% de sus aportaciones y 15% de distintos gastos. Esta reforma plantea que las personas físicas solo puedan deducir hasta el 15% del total de sus ingresos, independientemente si son gastos, aportaciones o donaciones. Este punto causó mucha polémica, pues de acuerdo con especialistas y legisladores, esto puede afectar el financiamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Sin embargo, de acuerdo con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, las personas morales podrán seguir donando sin límites y esta medida fiscal no afectará a las OSC, pues el 96% de las personas físicas donantes destinan en este rubro menos de 30 mil pesos anuales y no se verán restringidos por el tope a la deducibilidad, a diferencia del 4% restante, quienes deducen montos de hasta 500 millones de pesos, y no hay claridad sobre el origen de estos. En palabras de Buenrostro: “queremos poner tope a los que donan, pero para beneficiarse”.

Por otro lado, con este cambio también se propuso establecer una tasa del 0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos de higiene menstrual (como toallas, tampones y copas menstruales) y en ciertos alimentos para animales. Considero que esta propuesta es muy positiva, pues se espera una disminución en el precio de venta de estos artículos y un mayor acceso a productos de higiene de primera necesidad.

También, a través de la Ley del ISR, se introdujo el Régimen Simplificado de Confianza con el que se busca hacer más práctico el pago de este impuesto y reducir el costo o hasta eximir del pago a las y los pequeños contribuyentes, quienes podrán tener sus impuestos calculados automáticamente con base en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (factura electrónica). Esto busca la inscripción de 10 millones de nuevos contribuyentes y aumentar la base tributaria simplificando el pago de este tributo.

Finalmente, con sus beneficios e inconvenientes, la Miscelánea Fiscal de 2022 fue avalada por la Cámara de Diputados. Ahora es turno de que el Senado apruebe o no en lo general y en lo particular estas medidas fiscales que, de acuerdo con el Gobierno de México, buscan promover la cultura tributaria.

mgm