Lilly Téllez pide a AMLO seguridad para su hijo por parte de la SSP

María Lilly del Carmen Téllez García, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador seguridad para su hijo, que en los últimos días recibió amenazas por redes sociales.

En entrevista con Salvador García Soto en su programa “Las Noticias de la Noche” en El Heraldo Televisión, agradeció el mensaje de esta mañana por parte del mandatario tabasqueño, quien llamó a sus simpatizantes a evitar agresiones contra críticos a su gobierno.

"Aprovecho para decirle a los que simpatizan con nosotros que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto”, expresó el presidente en su conferencia de prensa.

Y es que la legisladora blanquiazul ha sido una de las principales figuras opositoras a su gobierno desde el Congreso de la Unión. Además, el jefe del Ejecutivo rechazó ir al Senado este jueves para evitar confrontaciones que supuestamente estaba organizando la también periodista.

A pesar del llamado de López Obrador, Téllez García lamentó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) le han llamado. Aseguró que le deben brindar seguridad a su hijo por las amenazas de los últimos días.

Al ser cuestionada sobre dejar su postura crítica por las agresiones, la panista aseguró: “No, la intención no es dejarme intimidar”. “Espero que haya la oportunidad de que se critique al gobierno en turno”, mencionó.

AMLO anuncia rechazo de invitación del Senado

En unos días, la morenista Ifigenia Martínez será condecorada con la medalla Belisario Domínguez, un premio que se entrega por parte del Senado y que, tradicionalmente, asiste el presidente de la República a la condecoración.

Sin embargo, el pasado lunes, Andrés Manuel López Obrador informó que decidió no acudir a la ceremonia. Esto para evitar caer en las provocaciones por parte de Lilly Téllez, que llegó al Senado por Morena y que ahora es opositora a su gobierno.

El titular del Ejecutivo acusó que la legisladora está haciendo un llamado para faltarle al respecto. Por eso, dijo que ofreció una disculpa por no estar en la ceremonia a Ifigenia Martínez, fundadora de Morena y del PRD.

Además, López Obrador mostró una carta que le envió a Martínez, en donde mostró su admiración por su vida política y pública. También describe las razones de su decisión y la idea de evitar la confrontación entre las partidas.

“Usted merece toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no asistiré porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que me falten al respeto”, justificó.