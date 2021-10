AMLO advierte a sus seguidores por amenazas a Lilly Téllez: "Cuidadito con hacerle daño a otra persona"

Durante la mañana de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adviertió a sus seguidores por las amenazas en contra a la senadora Lilly Téllez.

"Aprovecho para decirle a los que simpatizan con nosotros que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto. Lo digo porque la senadora Téllez se queja de que está siendo acosada, está mal, podemos tener diferencias, pero sin agresiones”, comentó López Obrador.

Hay que recordar que el pasado martes, la senadora de Acción Nacional habló sobre las amenazas en contra de su hijo y de ella. La senadora compartió una serie de mensajes en contra de su familia y de ella.

Esto se da luego de que el presidente López Obrador informará el lunes, que no acudiría a la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, que el Senado dará el próximo jueves a la senadora Ifigenia Martínez, supuestamente por que Lilly Téllez convocó a que le faltaran al respeto.

¿Qué fue lo que dijo López Obrador?

Como ya te comentamos, López Obrador comentó en su conferencia del pasado lunes, que la senadora convocó a insultar durante la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez, por lo que no acudirá.

“Tengo el deber de informarle que no estaré porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos de caer en ninguna provocación”, se lee en la carta escrita por el presidente a Ifigenia Martínez.

Sin embargo, Lilly Téllez explicó que nunca hubo un llamado a agredir ni a faltarle al respeto al presidente en el pleno del Senado.

