Estudiantes de Jalisco exigen a los gobiernos federal y estatal resolver el conflicto del oxígeno

El incremento en el número de enfermos de COVID-19 y sus complicaciones que obligan a contar con apoyo ventilatorio ha disparado el precio de los tanques de oxígeno y sus recargas, por lo que la Federación de Estudiantes Universitarios exige a los gobiernos federal y estatal que se compren lotes de oxígeno para garantizar el acceso a la vida de los pacientes, que muchos de ellos son sus abuelos.

“El oxígeno es un tema de vida o muerte en el estado y en el país. Que Profeco diga que es un tema entre particulares, ese tipo de respuestas no solo son cómodas, sino que son irresponsables. El Gobierno Federal está obligado a garantizar precio justo y la oferta y accesibilidad del oxígeno porque es un tema de vida o muerte”, externó el presidente de la FEU, Javier Armenta.

Al gobierno encabezado por parte del jalisciense Enrique Alfaro, el líder de la FEU hizo un llamado para exigir con mayor fuerza una solución al tema del oxígeno.

“Es un tema del que no puede ser indiferente. Insisto, tener acceso al oxígeno es un tema de vida o muerte. Como los hospitales están rebasados, las personas no tienen otra opción más que atenderse el caso. El Gobierno del Estado debe hacer algo al respecto, puede comprar un buen lote de oxígeno y estar garantizando tanques y carga de oxígeno a un precio justo, para que esto no sea razón de que se pueda poner en riesgo su vida, más delo que ya está en la pandemia”.