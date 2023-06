La obligaron a vapear en un festival y se desmayó al minuto, difunden las fotos del impactante momento

El peligro de los vapeadores sigue siendo desconocido para muchos porque la carga líquida de la nicotina o droga puede añadirse sin medida alguna. Ahora, una mujer en Reino Unido sufrió las consecuencias de ello, y luchó durante 24 horas para poder sobrevivir y narrar su trágica experiencia. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 17 de junio durante el festival de la Isla de Wight. En este lugar se convive para escuchar rock desde comienzos de junio y lleva 15 ediciones anuales.

La mujer afectada fue identificada como Chloe, una joven de solo 26 años. FOTO: Especial

"Quedó inconsciente e incapaz de moverse", narró su novia

Luego de que un par de sujetos la obligaran a fumar de su cigarro electrónico, la mujer sufrió —en menos de un minuto— un desmayo, y pasadas las horas, le seguía siendo imposible moverse. Este impactante caso resonó por todo Reino Unido, pues las fotografías que se tomaron de la joven le dieron la vuelta a todo el país y ahora al resto del mundo. La chica que casi pierde la vida por el abuso de esta sustancia, fue identificada como Chloe. La joven de 26 años declaró que además de desvanecerse, también sufrió un ataque en el que no podía hablar ni mover ninguna parte de su cuerpo. Además de que sus pupilas se contrajeron "como puntos" durante la aterradora experiencia.

Las autoridades creen que "se enfermó" después de fumar el vape

De acuerdo con el servicio de emergencia médica que la atendió, la chica pudo haber "enfermado" después de probar una bocanada del vapeador. Según ella, un hombre al azar le insistió varias veces para que probara el cigarrillo electrónico durante el festival, cuya primera edición tuvo lugar en 1968. A la par, su novia pudo declarar a la prensa local que fueron las "peores 24 horas de su vida". De acuerdo con su testimonio, la pareja asistió al evento junto con el hermano de Chloe, llamado Will. La idea que tenían era ver a sus artistas favoritos, tales como: George Ezra, The Chemical Brothers, Example y Anne-Marie.

Luego de esto, las imágenes de ella en el suelo durante el festival se volvieron sumamente virales en todas las redes sociales. FOTO: Especial

Sin embargo, no contaban con la terrible experiencia por la que pasaría la joven de solo 26 años. Ahora la policía local está realizando pruebas de drogas para ayudar en la investigación después de que las impactantes fotos mostraran a Chloe en el suelo y se difundieran por todos los rincones del Internet. Al describir los aterradores momentos, Natahsa —la pareja de la víctima— detalló que:

"Habiéndose acercado a Chloe y al hermano de Chloe, Will, en una de las colas de comida, (un hombre) estaba alentando a Chloe a probar un poco de su vaporizador. Chloe no vapea ni fuma y nunca ha consumido drogas en su vida, pero fue engañada para dar una calada en esta situación.", detalló Natasha.

Lo que se cree es que el vapeador que el extraño le ofreció tenía alguna droga. FOTO: Adobe Stock

Después de esto y pasado solo un minutos, ella estaba dentro y fuera de la conciencia, incapaz de hablar o mover cualquier parte de su cuerpo. Además de esto, sus pupilas se contraían y luego se dilataban. Asimismo, también criticó a los médicos del festival por supuestamente dejarlos durante casi una hora antes de cualquier tratamiento médico. Por su parte, los organizadores del evento insisten en que estuvieron en la zona requerida en solo cinco minutos. Por lo que negaron rotundamente las acusaciones en su contra.

"Por más que pedimos ayuda, no fuimos escuchados", declararon los cercanos a Chloe

De acuerdo con Natasha, no le desearía a nadie pasar por la terrible experiencia dentro del festival, esto porque declaró que le estuvieron rogando y gritando al personal por ayuda para Chloe.

"Todos estaban tirados en el suelo aterrorizados e inconscientes. Si no fuera por una enfermera increíble en la multitud que ayudó a Chloe, estaríamos en una situación totalmente diferente".

Ahora que el caso obtuvo la atención de las autoridades, en conjunto con los organizadores del festival verificarán que este tipo de aparatos no contengan droga de ningún tipo. FOTO: Adobe Stock

Por su parte, la policía de Hampshire, Inglaterra aseguró estaban investigando todo lo relacionado a este caso luego de un informe de una mujer que "se enfermó" después de usar un vapeador en el Festival de la Isla de Wight. Confirmaron que los hechos ocurrieron la pasada noche del sábado 17 de junio, cuando este desconocido le ofreció un cigarrillo electrónico a una mujer de 26 años durante el desarrollo del festival. Aunque Chloe ingirió una pequeña cantidad, inmediatamente se sintió mal y requirió asistencia médica.

"El asunto está bajo investigación. Los oficiales están en contacto con la mujer y realizarán pruebas de drogas para ayudar a avanzar en la investigación.", difundieron las autoridades a través de los medios locales.

El festival reiteró que se le brindó la atención a la joven afectada en tan solo cinco minutos, pero sus acompañantes aseguraron que tardaron una hora en llegar. FOTO: Adobe Stock

Asimismo, un portavoz del festival le aseguró a la prensa del Reino Unido que ellos operaban bajo una "política de tolerancia cero" para cualquiera que intente "meter" drogas al evento. Asimismo dijeron que contaban con sistemas sólidos para tratar con cualquiera que intente hacerlo.

"Este fue un incidente aislado tratado de manera rápida y profesional por todos los equipos en el sitio y no se han registrado más informes de esta naturaleza. Nuestro equipo médico de eventos emplea una amplia gama de profesionales de la salud debidamente calificados. Estas personas totalmente capacitadas trabajan las 24 horas del día en nuestras instalaciones médicas en el lugar.", explicaron los organizadores.

En sí al festival no se pueden ingresar ningún tipo de estupefacientes, como en otros eventos de otras partes de Europa, por lo que el caso estará en manos de la policía. FOTO: Adobe Stock

Detallaron que "con respecto al incidente informado en las redes sociales", ellos podían confirmar que el equipo los abordó de manera oportuna con un médico apropiado en el lugar de los hechos. Se mantuvieron en la postura de que el doctor llegó en solo cinco minutos y que la condición de la paciente se evaluó como "no potencialmente mortal" para posteriormente ser transportada al hospital.

"La seguridad y el bienestar de los asistentes es nuestra máxima prioridad y, junto con nuestros socios en los equipos de policía, seguridad y médicos, trabajamos increíblemente duro durante el fin de semana del festival para asegurarnos de que todos estén bien atendidos".