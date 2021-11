Mal hábito: Uso de vapeadores y cigarros electrónicos es dañino para los pulmones

Vapeadores y cigarros electrónicos emiten sustancias tóxicas que pueden llegar a ser cancerígenas reiteran la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión contra las Adicciones (Conadic). En especial los pacientes que se recuperaron de COVID-19 enfrentan una disminución en el potencial de su sistema respiratorio, advierte el neumólogo e internista Jaime Arias en entrevista con El Heraldo de México.

La irritación de los pulmones por el uso de vapeadores se irá haciendo más evidente al paso del tiempo.

Aunque la cantidad de sustancias producidas por el consumo del tabaco son diferentes a la emitidas por un vapeador, los especialistas sostienen que los cigarros electrónicos son altamente adictivos, y sí ocasionan daños en la salud. A pesar ello, algunas personas que tienen el hábito del vapeo aseguran que se sienten mejor en comparación a cuando fumaban cigarros.

“Fumé tabaco de los 15 a los 35 años, pero vapador desde hace ocho años. Tengo leyendo estudios sobre vapeo todo ese tiempo, me parece muy sospechoso que hasta hoy la Cofepris emita una alerta. Estoy de acuerdo con que se regule la comercialización y que de ninguna manera sean vendidos a menores de edad, que se paguen impuestos de la venta. Pero creo que las alertas emitidas son totalmente opuestas a la manera en como ha mejorado mi salud, mi capacidad pulmonar subió a niveles de no fumador, mis sentidos del gusto y el olfato mejoraron mis dientes dejaron de mancharse, hacer ejercicio no me cuesta molestia. Y además ahorro mucho dinero comparado con las dos cajetillas de cigarros diarias que compraba antes”, asevera Isaac quien tiene ocho años vapeando.